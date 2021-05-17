Бараки снесут, владельцев комнат переселят в квартиры: что известно о реновации в Свердловской области

Всего в Свердловской области сейчас 3 215 аварийных многоквартирных жилых домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свердловская область продолжает готовиться к реновации, которую языком официальных документов правильнее называть комплексным развитием территорий (КРТ). Сегодня, 17 мая, ее обсудили участники строительного рынка региона. Так, по данным министерства строительства Свердловской области на Среднем Урале сейчас 3 215 аварийных многоквартирных жилых домов, часть из которых может быть расселена в ходе реновации.

- 3 215 жилых домов это 36 500 человек, - рассказал Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. - В 2020 году в рамках региональной адресной программы было расселено 329 жилых домов, плюс 125 жилых помещений по иным программам без участия средств фонда ЖКХ.

Сама программа комплексного развития территорий позволит расселять жителей ветхого жилья без привлечения денег из федерального бюджета – с помощью средств коммерческих структур, отмечают в министерстве.

Специалисты отмечают, что до полноценного начала реновации еще далеко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Привлечение частного капитала является самым оптимальным, и закон о комплексном развитии территорий это наиболее эффективный способ расселения, когда мы не зависим от федеральных средств, потому что они бывают в дефиците, - добавил Михаил Волков.

Уже больше двух месяцев в Свердловской области рабочая группа прорабатывает вопросы по реновации. Но пока их еще предостаточно. Например, окончательно не определен список пилотных территорий для программы.

- Сегодня говорить о пилотных территориях рано. Они в общей черте сформированы, но пройдут верификацию в связи с теми нормативно-правовыми актами, которые будут приняты в Свердловской области, - уточнил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. - После сентября можно будет говорить о старте работ с муниципалитетами по формированию земельных участков, на которых пройдет КРТ.

В министерстве строительства также напомнили, что жители домов, которые войдут в программу, сами смогут решить, согласны они на расселение или нет. Для этого они должны проголосовать.

- Если больше трети жильцов проголосуют за то, чтобы дом не входил в программу, то такая территория будет исключаться, - объяснил Михаил Волков.

В «Гильдии строителей Урала» в свою очередь отметили, что при расселении домов владельцы комнат будут получать однокомнатные квартиры взамен своей жилплощади.

- Удивляюсь, что не слышу этого с каждой колокольни, - сказал Вячеслав Трапезников, президент АСРО «Гильдия строителей Урала». - Человек во всех случаях однокомнатную квартиру получает.

Прокомментировали в министерстве строительства и вопрос о том, дадут ли жителям снесенных домов жилье в новостройке, возведенной на месте их демонтированного дома.

- Зачастую граждане хотят наоборот поменять место проживания, ведь не всегда территории КРТ удовлетворяют потребностям тех граждан, которые проживают на них, - сказал Михаил Волков. - Тот, кто решит проживать на этой территории, примет решение и приобретет жилье поблизости. Это вопрос выбора каждого человека.

Затронули и тему того, какое именно жилье появится на месте снесенных ветхих домов – по словам представителей отрасли, это будут высотные многоэтажные дома.

- Так называемые «бетонные башни» на месте объектов КРТ появятся, - сказал Вячеслав Трапезников. – «Бетонная башня» это сегодня единственный феномен, позволяющий большому количеству граждан проживать в плотно-урбанизированной территории. И всерьез говорить о том, что у нас на месте бараков появятся урбан-виллы с садами трехэтажными мы не будем. В «бетонной башне» нет ничего плохого, если она правильно спроектирована. Она простоит сотни лет, и в ней будет неплохо жить все эти годы. Естественно это будет высокоурбанизированная застройка. Наша задача – бороться за ее качество.

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