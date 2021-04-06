Чиновник заявил, что называть КРТ реновацией - некорректно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте в Свердловской области приняли закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который можно считать местным законом о реновации. Законопроект позволит сносить многоквартирные дома из старого фонда, чтобы строить на их месте новостройки.

Правда, как заметил в эфире радио «Комсомольская правда» (92, 3 FM) министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, называть закон о КРТ реновацией – не корректно. В эфире чиновник рассказал о том, как на практике будет работать закон и за счет каких средств он будет реализован.

НЕ ПУТАТЬ РЕНОВАЦИЮ С КРТ

- Нужно разобраться в терминологии. В законе о комплексном развитии территории ни слова не говорится о реновации. Он распространяется в первую очередь на ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Это попытка манипулировать этим словом – попытка перенести проблемы, которые были сформированы на начальном этапе реновации в Москве, на наш региональный уровень.

- Что подразумевается под словом ветхость? Ведь в отличие от аварийности это не объективный показатель.

- В первую очередь ставится задача расселить здания барачного типа. Именно на это направлена программа КРТ. В основном это дома, построенные в доиндустриальный период – до 60-х годов.

В первую очередь под снос пойдут дома довоенного периода Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В чем же тогда отличие реновации от КРТ?

- Реновация, о которой нас пытаются заставить говорить, не подразумевает ничего, кроме как расселение жилья. Но КРТ – не только жилье, но и вовлечение территорий, которые заняты нежилыми предприятиями, это промзоны, это пустыри… Комплексное развитие территории – это и развитие улично-дорожной сети, и развитие инженерной инфраструктуры. То есть, развитие городской территории, позволяющее жить достойно. У человека слово реновация ассоциируется с Москвой и политическими событиями, которые там происходили. Там были протесты. У всех сразу всплывает мысль как в песне группы Дискотека Авария: «что опять нас обманут, ничего не дадут».

Закон о КРТ ни в коем случае не должен ассоциироваться с реновацией. Их нельзя рассматривать даже близко. 10 лет мы осуществляли развитие застроенных территорий (РЗТ), у кого-то возникало такое же мнение, что это расселение, как в Москве? Нет, потому что все делается по совершенно другим принципам.

- Почему закон о КРТ был принят без общественных обсуждений? (депутаты приняли законопроект в течение 17 минут – Прим. Ред)

- В данном случае этот закон не предполагает участие в обсуждении. Он является логическим продолжением действующих норм градостроительного комплекса о развитии территории, который действует уже 10 лет.

ВО ГЛАВЕ УГЛА РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

- Кто и как будет определять стоимость квартиры в доме, который пойдет под снос?

- Определяется рыночная стоимость жилья - путем оценки, которую осуществляет независимая оценочная компания. Причем определяется стоимость не только жилья, но и мест общего пользования. Стоимость делится на всех собственников. Также пропорционально делится и земельный участок, на котором находится данный дом, ведь он также имеет стоимость – в зависимости от расположения. Кроме того, гражданам компенсируется стоимость переезда. О компенсации за съем жилья речи не идет. Компенсируется только в случае, если дом сносится как аварийный.

КРТ предполагает снос не только жилья, но и промзон Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда появятся списки домов, которые снесут?

- Сегодня мы занимаемся лишь актуализацией федерального законодательства на региональном уровне. Мы находимся в самом начале пути. Рассчитываем, что к августу мы сможем принять нормативные акты, позволяющие муниципалитетам начать работу в этом направлении.

ЗА ВСЕ ЗАПЛАТИТ ЗАСТРОЙЩИК

- За счет каких средств будет реализована программа КРТ в Свердловской области? Есть ли понимание, какая часть будет выделена из бюджета?

- Если взять опыт реновации Москвы и опыт Свердловской области, мы упремся в очень важный вопрос. Москва имеет огромные бюджетные возможности, и вся работа по реновации территории жилой застройки осуществлялась через бюджет Московской области. Свердловская область на сегодняшний день не обладает такими возможностями. Все переселение ветхого и аварийного жилья в регионе может осуществляться только на коммерческих началах. То есть, формируется земельный участок, а вся остальная экономическая составляющая должны быть обеспечена тем застройщиком, который заходит на эту территорию. Экономическая эффективность для застройщика от расселения дома барачного типа и от расселения пятиэтажки, совершенно разная. В последнем случае она несоизмерима с затратами.

На сегодняшний день мы рассматриваем бюджетную составляющую только в подготовке исходно-разрешительной документации. Все остальное, будет формироваться за счет инвесторов. Мы понимаем, что сегодня и Екатеринбург и его окрестности – агломерация – интересны для застройщиков.

Сегодня в городе мы практически не осуществляем снос аварийного жилья за счет бюджета.

- Какие территории Екатеринбурга будут включены в программу КРТ.

- Мы не привязываемся к каким-то адресам. Мы говорим о тех территориях, которые активно развивались в довоенный период, либо в первые годы после Великой Отечественной войны. География сразу вырисовывается: Уралмаш, Эльмаш, Химмаш, Вторчермет. О спальных районах, которые формировались в более поздний период, говорить даже не стоит.

- Также назывался Втузгородок.

- Все будет зависеть от принятия решения конкретных граждан. Если жители территории примут решение, что они не хотят войти в КРТ – это их право.

«МЕНЬШИНСТВО ДОЛЖНО ПОДЧИНИТЬСЯ БОЛЬШИНСТВУ»

- Как будут поступать власти, если большая часть жителей проголосовала за вхождение в КРТ, но останутся собственники, которые наотрез откажутся покидать дом?

- В данном случае это судебное решение. Закон подразумевает, что меньшинство должно подчиниться мнению большинства.

Почему у нас «буксовала» программа РЗТ? Потому что при расселении аварийного дома приходилось разыскивать граждан, которые проживали, например, в Арабских Эмиратах. С ними приходилось согласовывать стоимость жилья. Они отвечали: «У нас все есть, нам особо ничего не надо. Можете заплатить миллионов 60, и ни в чем себе не отказывать». Им абсолютно без разницы, что люди живут в невыносимых барачных условиях. К сожалению, такое меньшинство тормозило развитие застроенных территорий.

- Что будет с «ипотечниками», у которых квартира в доме, попавшем под КРТ? Кто будет вести переговоры с банком?

- Сегодня это работает в РЗТ. Механизм отработан. Застройщик, заходя на территорию, сам решает вопросы с банком и с гражданами.

- Что будет с деньгами, которые люди платили за капитальный ремонт дома?

- Этот вопрос тоже решен. Деньги будут вовлекаться в развитие застроенной территории. Если дом уже прошел определенный этап капитального ремонта и граждане приняли решение войти в КРТ, то и этот вопрос имеет юридическое решение. Бюджет возвратит деньги, потраченные на ремонт.

- Какая ситуация будет для человека, который живет в квартире по социальному найму?

Михаил Волков рассказал, что программа КРТ будет реализована за счет инвесторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В случае расселения он получит ровно те же метры, которые имел, и такое же количество комнат. В новом доме или во вторичном жилье – в зависимости от договоренности с застройщиком.

- В законе о КРТ не прописано, в каком районе человеку предоставят жилье после сноса.

- Собственник сам принимает решение о том, где он будет жить – после того как получает деньги. Если человек живет в муниципальном жилье, то муниципалитет будет предлагать ему те варианты, которые на сегодняшний день у него имеются. Главное, чтобы это был один и тот же населенный пункт.

- Закон о КРТ будет действовать по всей области?

- Закон принимается не только для Екатеринбурга, но и для всех муниципалитетов, входящих в Свердловскую область. Та норма, которая предусматривалась прежним законодательством о развитии застроенных территорий, действовала не только в Екатеринбурге, но и в других городах, и в Арамиле, и в Сысерти, и в Верхней Пышме и других населенных пунктах области. Понятно, что чем дальше от агломерации, тем интерес ниже. Потому что нужно, чтобы у застройщика, который заходит на эту территорию, появился экономический интерес расселять ветхое и аварийное жилье и строить на его месте новое, чтобы получить доход.

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