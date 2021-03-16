Реновация в Екатеринбурге 2021: благо для горожан или застройщика?

Реновация предполагает снос старых домов и постройку на их месте новостроек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа реновации жилья, которая сейчас действует в Москве и Санкт-Петербурге, добралась до Екатеринбурга и региона в целом. 16 марта депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении одобрили региональный законопроект о комплексном развитии территории (КРТ), который можно считать местным законом о реновации. Новый механизм позволит сносить многоквартирные дома из старого фонда, чтобы строить на их месте новостройки.

«Комсомолка» рассказывает о том, как будет проходить реновация в Екатеринбурге, а также публикует мнения «за» и «против» закона о КРТ.

ВМЕСТО СТАРЫХ БАРАКОВ - СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОТКИ

По словам заместителя главы министерства строительства региона Максима Пучкова, реновация затронет в первую очередь Уралмаш, Вторчермет, Эльмаш и Химмаш. В первую очередь будут сносить дома барачного типа. Окончательно районы, где будет действовать программа, определят к 1 апреля.

- Новый механизм позволит освободиться от физически устаревшего жилого фонда, - поясняют в департаменте информационной политики Свердловской области. – Это дома, которые пока могут быть не признаны аварийными, но по своему техническому состоянию уже несоответствующие современным требованиям. Они, к примеру, могут не быть подключенными к централизованному водоснабжению или системе канализации.

Для включения дома в программу «Комплексное развитие территории» и его последующего сноса застройщику будет необходимо заручиться согласием двух третей жильцов. То есть в идеале: если люди проголосовали за снос, то их дом снесут. Если они будут против, то дом должны вычеркнуть из программы КРТ. Кроме того, программа предполагает возможность для жителей ветхих домов самим «попроситься» включить их в КРТ. Правда, кто именно будет это решать, пока не ясно. Точно также, как будет реализована программа в действительности. Часть экспертов усматривает в ней множество подводных камней.

Застройщики рады новому закону, так как в городе нехватка мест для строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном правительстве уточнили, что владельцы снесенных домов получат денежную компенсацию – в размере рыночной стоимости квартиры на момент включения дома в программу. Кроме того, им возместят расходы на переезд.

Теперь - после того, как законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания области, его нужно подписать губернатору Евгению Куйвашеву. Учитывая, что в начале марта региональное правительство положительно высказалось об инициативе, сомнений в том, что глава региона одобрит новый законопроект, практически нет.

МНЕНИЯ «ПРОТИВ»

Власти вправе выселить человека

Дмитрий ИОНИН, депутат Госдумы от Свердловской области:

- Это только на бумаге была прописана благая цель расселения ветхих домов. На деле это закон о праве местных властей в течение 45 дней по суду выселить человека из дома, земля под которым заинтересовала коммерсантов от строительства. Именно такая норма прописана в законе: мэрия решает передать землю вашего квартала под строительство новых домов – вам предлагают варианты переезда – вы не хотите уезжать из своего дома на окраину – вас выкидывают на улицу и продолжают предлагать варианты, но уже отобрав вашу квартиру и снеся дом. Лично я против закона о реновации в том виде, в котором он был принят Госдумой в конце 2020-го года.

Делается во благо горожан? Это иллюзия

Дмитрий МОСКВИН, общественник и урбанист:

- Я против. В том числе по причине отсутствия нормативных документов – кто как, и по каким критериям будет принимать решение о сносе и реновации тех или иных кварталов? Естественно, у меня нет иллюзий, что это все делается во благо горожан. Выгодоприобретателей будет немного, и все делается ради их быстрого обогащения. Кроме того, я опасаюсь, что под снос пойдут многие дома, представляющие культурную ценность. Я сильно напряжен в отношении перспектив соцгорода Уралмаш и исторической малоэтажной каменной застройки Втузгородка. Под благовидными предлогами одних людей лишат комфортной городской среды и развитой инфраструктуры, а другим втридорога быстро «втюхают» морально и физически устаревающие многоэтажки.

МНЕНИЯ «ЗА»

«Можно улучшить жилищные условия»

Владимир КРИЦКИЙ, управляющий девелоперской компанией «ЛСР Недвижимость Урал», председатель комиссии Екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию:

- Я – за. Это благо для города. Жильцы снесенных бараков смогут существенно улучшить жилищные условия. Закон позволяет добавить им собственные средства и приобрести более комфортное жилье большего метража. Жилье будет предлагаться исходя из рыночной стоимости. Ее будут определять независимые оценщики. Это более понятный процесс, чем процесс с отселением, который мы видим сегодня - когда в городе остаются недоснесенные дома в квартале с новой застройкой. Например, такой дом есть на Уральской. Это связано с тем, что люди просят слишком много за отселение. В результате они оказываются в единственном доме в квартале с высотной застройкой – один на один со своими проблемами. В первую очередь реновации будут подвергнуты те районы, где присутствуют бараки – Уралмаш, Эльмаш, Химмаш и Вторчермет. Хотя в будущем, возможно, время дойдет и до хрущовок. В основном это ляжет на плечи девелоперов. Из бюджета на это, естественно, никаких денег не хватит. Девелоперы в этом заинтересованы, так как ситуация с земельными ресурсами в городе очень сложная, поэтому они заинтересованы в поиске новых площадок.

«Процесс обновления – естественный для города»

Михаил ХОРЬКОВ, аналитик Уральской палаты недвижимости:

- Дома ветшают, их нужно сносить и строить новые. Это естественный для города процесс. То, что принимается областной закон, наверное, шаг вперед. Но пока не ясно, как это отразится на жителях города и на рынке. Вряд ли в обозримой перспективе процесс реновации скажется на рыночной стоимости, ведь на первых порах у девелоперов скорее всего не найдется средств вести масштабную застройку. Пока какого-то колоссального финансирования из федерального бюджета не предполагается, поэтому все ляжет на плечи застройщиков. Это не перевернет рынок недвижимости Екатеринбурга. Пока процесс достаточно закрытый и кулуарный. У горожан возникает много вопросов, но ответы пока есть далеко не на все.

А КАК У НИХ?

В Москве в программа реновации жилья была утверждена еще в 2017-м году. В ней участвуют 5 174 дома. Программа сноса ветхого жилья рассчитана до 2032 года. Сейчас жители 50 хрущевок переселяются в 33 стартовых домов в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Из них два дома отселены полностью, 4 дома снесены. В 2018 году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.

КСТАТИ

По официальным данным Росстата, в России сейчас 4,3% домов изношены более чем на 65%. Это не считая тех, которые официально признаны аварийными и включены в программу расселения. При этом только чуть больше 67% российского жилья — со всеми современными удобствами (водопровод, канализация, горячая вода и т. п.). То есть проблема старого жилья действительно существует. Причем на просторах России есть большое количество домов, которые спасать обычным капремонтом бессмысленно — слишком дорого. Но они еще не достаточно разваливаюся, чтобы его считать их аварийными (таким дом признается, если есть риск обрушения конструкций).

Но есть много «но». В первый раз законопроект о реновации во всероссийских масштабах был внесен в Госдуму еще в 2018 году. Тогда эксперты говорили, что номер, скорее всего, не пройдет. Потому что в Москве реновация проводится в основном на деньги городского бюджета. А в регионах таких денег нет, местные же строительные компании расходы не потянут. Ведь смысл реновации в том, чтобы не только снести старые и построить новые дома, но и обновить инфраструктуру квартала. А это затратно. Федеральный же бюджет тоже не резиновый — наскрести бы на

расселение аварийного жилья. Поэтому вопрос, откуда на реновацию вне Москвы взять деньги, пока остается открытым.

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