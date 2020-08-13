В Екатеринбурге представили проект реновации центра города

Фото: «Атомстройкомплекс»

В Екатеринбурге обсуждают реконструкцию центральных кварталов. Концепцию под названием «умножить на два» сегодня представили в компании «Атомстройкомплекс», которая работает над проектом совместно с архитектурным бюро «Гордеев-Демидов». По словам архитектора Никиты Демидова, название проекта говорит само за себя - развивая кварталы о которых пойдет речь, пространство города можно увеличить в два раза.

– 35 кварталов в центре обладают схожими параметрами: их периметр сформирован исторической застройкой, памятниками архитектуры, внутри – размытая и устаревшая строительная ткань, - рассказал архитектор бюро «Гордеев-Демидов» Никита Демидов. - В результате обновления квартала вдвое может быть увеличена пешеходная инфраструктура, общественные пространства, сервисные функции, будет обеспечена удобная и устойчивая система развития бизнеса в центре города.

В пресс-службе компании-застройщика, которая представила проект рассказали, что реконструкция центра города сегодня осложнена отсутствием единой градостроительной и инвестиционной концепции развития этой территории. Она должна учитывать требования к работе с охраняемыми зданиями-памятниками, многочисленными собственниками отдельных зданий и участков, расположенных во дворах.

Как рассказал глава компании-застройщика Валерий Ананьев, идея реновации центра заключается в сохранении исторической застройки. Он отметил, что в проект планируется привлечь инвесторов. Для этого нужно, чтобы реновацию поддержали в правительстве региона, администрации города и экспертном сообществе.

По расчетам архитектурного бюро «Гордеев-Демидов» городской бюджет после реновации сможет получить около 50 миллионов налогов с каждого обновленного квартала.