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Общество16 марта 2021 13:05

Свердловские депутаты в первом чтении приняли закон о реновации

Районы Екатеринбурга, которых коснется реновация, окончательно определят к первому апреля нынешнего года
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Под снос в первую очередь пойдут дома барачного типа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который можно считать местным законом о реновации. Закон позволит сносить многоквартирные дома из старого фонда, чтобы строить на их месте новостройки.

Ожидается, что первыми под снос пойдут двухэтажные дома барачного типа.

- Новый механизм позволит освободиться от физически устаревшего жилого фонда. Это дома, которые пока могут быть не признаны аварийными, но по своему техническому состоянию уже несоответствующие современным требованиям, – поясняли суть новшества в департаменте информационной политики Свердловской области.

37 депутатов Заксо проголосовали за, четыре оказались против. Воздержавшихся среди народных избранников не оказалось.

Теперь закон о КРТ предстоит подписать губернатору Евгению Куйвашеву. После этого программа реновации официально заработает в Свердловской области.

Районы Екатеринбурга, которых коснется реновация, окончательно определят к первому апреля нынешнего года.