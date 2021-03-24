Евгений Куйвашев подписал закон о реновации в Свердловской области

Районы Екатеринбурга, которых коснется реновация, окончательно определят к первому апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о реновации. Документ о комплексном развитии территории региона, подписанный главой региона 19 марта, опубликован на портале правовой информации. В силу он должен вступить через десять дней после публикации.

Новый закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу кварталов, где есть многоквартирные дома из старого фонда и планировать из застройку. Согласно документу, регулировать закон будет Законодательное собрание Свердловской области, губернатор и правительство региона.

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Ожидается, что первыми под снос пойдут двухэтажные дома барачного типа. Районы Екатеринбурга, которых коснется реновация, окончательно определят к первому апреля нынешнего года.

Напомним, что 16 марта законопроект о реновации приняли депутаты Заксобрания Свердловской области. 37 народных избранников проголосовали за, четыре оказались против.

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