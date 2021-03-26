«Мы естественно должны защитить права граждан»: полпред президента по УрФО о реновации

С помощью реновации планируется увеличить объемы расселения из аварийного жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грядущую реновацию сегодня обсуждали на совете, который провел Владимир Якушев, полномочный представитель Президента России по УрФО. Законопроект о комплексном развитии территорий, по которому она будет проходить в стране, приняли еще до Нового года. В Свердловской же области региональный законопроект приняли 16 марта. Правда, конкретики, например, о том, какие именно дома будут сносить, в нем нет.

- Сейчас очень важно, чтобы были приняты подзаконные нормативные акты на уровне Российской Федерации и на уровне субъектов Российской Федерации, - отметил по итогам совета Владимир Якушев. – С точки зрения юридической техники эти подзаконные акты непростые. Очень важно, чтобы в нормативных документах были учтены и жилищные права граждан, и права инвесторов, потому что мы хотим решить несколько задач.

Одной из задач полпред президента назвал увеличение объемов расселения из аварийного жилья, ремонтировать которое за счет средств фонда капитального ремонта сейчас экономически нецелесообразно.

Конкретные площадки под реновацию будут определять регионы, объяснил Владимир Якушев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы естественно должны защитить права граждан, которые будут расселяться из тех домов, которые завтра станут аварийными или, как мы привыкли называть их на слэнге «ветхими домами», - добавил Владимир Якушев.

Также полномочный представитель президента отметил, что под снос могут пойти и нежилые здания, а также индивидуальные жилые дома и садовые домики. Зависит от того, войдут ли земли, на которых они стоят в список территорий для комплексного развития.