Появились новые критерии, какие дома снесут при реновации в Свердловской области

Чтобы дом вошел в программу, нужно согласие 2/3 собственников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном правительстве накануне вернулись к теме «реновации» (так в народе прозвали проект комплексного развития территории, - Прим. Ред.). В частности Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры рассказал о новых критериях, по которым дома будут включать в программу. По задумке, они позволят получить новое жилье собственникам квартир в старых, но еще не признанных аварийными, домах.

- Внесенные изменения расширят возможности людей, живущих в потенциально ветхих домах, улучшить свои жилищные условия, - объясняет Михаил Волков. - Их жилье еще не признано аварийным, но жить в нем уже некомфортно, «сыплются» стены, гниют деревянные полы. Мы получили много обращений граждан, которые просят включить их дома в проект комплексного развития. Специалисты проанализировали территории, которые могли бы войти в проект комплексного развития территории, и выявили необходимость уточнить критерии.

Собственников квартир в домах, сносимых по программе, будут расселять. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раньше не аварийный дом могли включить в проект КРТ только если он соответствовал двум критериям из списка, характеризующего его состояние. Например, если у него был большой уровень износа и солидный возраст, или у него не было канализации и отопления. Теперь же, по новым поправками, которые уже приняли на заседании правительства, дома до трех этажей смогут попасть в программу, если они соответствуют лишь одному из таких критериев.

- Для четырех и пятиэтажных домов остаются требования соответствовать как минимум двум критериям для включения в КРТ, - уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - При этом уровень физического износа строения не должен быть менее 50%.

Но в региональном правительстве еще раз напоминают, что принудительно дом в программу комплексного развития включать никто не будет. Окончательное решение – за владельцами квартир. Если на общем собрании более трети собственников проголосуют «против», то дом расселять и сносить не будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бараки снесут, владельцев комнат переселят в квартиры: что известно о реновации в Свердловской области

Представители строительной отрасли рассказали, как будет проходить комплексное развитие территорий в регионе (Подробнее)

Реновация 2021 в Екатеринбург: в свердловском правительстве назвали критерии домов, которые пойдут под снос

Речь идет о программе КРТ, которая позволит сносить ветхое жилье и строить на его месте высотки (Подробнее)