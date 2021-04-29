Сроки реализации программы в правительстве пока не называют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловскои области утвердило критерии для домов, которые могут быть включены в проекты комплексного развития территории (КРТ). Проект позволит сносить ветхие дома, чтобы строить на их месте новостройки. Недавно мы подробно рассказывали о проекте и о том, в чем отличие КТО от реновации. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал министр строительства региона Михаил Волков.

- Комплексное развитие территории жилои застрои ки можно проводить в кварталах, где дома не признаны аварии ными, но соответствуют одному из утвержденных критериев: дома высотой в три этажа и ниже, имеющие деревянные стены или деревянные перекрытия, введенные в эксплуатацию до 1970 года - рассказали в правительстве Свердловской области.

Также в КТО могут попасть и дома до пяти этажей, построенные в период с 1946 по 1970-е годы включительно, а также дома, не имеющие централизованного водопровода, канализации, электричества или отопления.

Еще один критерий – износ. Если деревянный дом изношен более чем на 60%, то он может попасть в программу КТО. Для домов из других материалов износ должен превышать 70%. Также в комплексное развитие территорий попадут дома, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение.

- Постановление защищает объекты культурного наследия – они могут быть включены в проект КРТ с условием их сохранения и приспособления к современному использованию, - уточнили в правительстве Свердловской области.

Региональные власти напомнили, что окончательное решение о вхождении в проект комплексного развития территории принимают собственники жилья. Для этого нужно собрать более двух третеи голосов «за». А вот для исключения дома из проекта КРТ достаточно, чтобы «против» проголосовали более трети собственников.

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