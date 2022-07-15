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Общество15 июля 2022 10:17

В Екатеринбурге на торги выставили почти 9 гектаров земли для новостроек

На аукцион по комплексному развитию территории заявились 12 участников
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Стартовая цена за лот была 514 тысяч рублей

Стартовая цена за лот была 514 тысяч рублей

Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В Екатеринбурге идет подготовка к новому этапу застройки на Уралмаше и Эльмаше в рамках комплексного развития территории (КРТ). 15 июля состоялся третий аукцион среди двенадцати застройщиков на заключение договора по КРТ. Девелоперы пришли на торги в городскую администрацию, чтобы получить право на развитие земли с 34 жилыми домами.

В рамках программы КРТ ветхие и аварийные дома пойдут под снос, а вместо них появятся современные новостройки. Жителей расселенных домов переселят в новые квартиры, об этом также позаботятся девелоперы. Однако, уральскую программу развития территории нельзя назвать «реновацией», так как это определение корректно только по отношению к Москве, где идет похожая программа.

Часть домов была признана аварийными

Часть домов была признана аварийными

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Предварительно эксперты оценивали строительный потенциал районов, где застройщики намерены создать новые условия для жизни екатеринбуржцев. Общая площадь земли, которая пойдет на развитие – 8,6 гектаров.

На аукционе по договорам КРТ было представлено три лота. Первый – участки по улице Краснофлотцев. Второй – улица Донбасская и переулки Черниговский, Суворовский. И третий участок земли в квартале улиц Шефская-Энтузиастов-Баумана.

В общей сложности в программу попали 34 дома

В общей сложности в программу попали 34 дома

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Один из первых участков, который был выставлен на торги, а это улицы Шефская-Энтузиастов-Баумана, имеет площадь 23 430 квадратных метров. Стартовая цена за участок была назначена в размере 514 тысяч рублей. Шаг аукциона для участников был в размере 25 000 рублей. Участники предлагали стоимость за землю – более 30 миллионов рублей. Срок реализации застройки, в который компания должна уложиться, и возвести высотки – до 15 лет.

Цена лота превысила 30 миллионов рублей

Цена лота превысила 30 миллионов рублей

Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Общая площадь второго участка, который власти решили продать с молотка - 36 452 квадратных метров. Это территория участков на улице Краснофлотцев.

По итогу аукциона площадка Шефская-Энтузиастов-Баумана была продана а 96,6 миллионов рублей компании «Страна девелопмент». Еще один участок на Донбасской и переулков Черниговский, Суворовский ушел с молотка за 671 тысячу рублей. Этот лот взяла компания «Брусника». А третья площадка на Краснофлотцев продана организации «Астра» за 11 миллионов рублей.

Больше двух часов продавали первый лот

Больше двух часов продавали первый лот

Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Напомним, ранее в правительстве определили, какие квартиры девелоперы должны предоставить жителям. Так, площадь нового жилья должна быть равнозначной и не меньше, чем в освобождаемой квартире. Также в числе обязательных условий – металлическая входная дверь. Также межкомнатные двери должны иметь соответствующую фурнитуру – ручки. При этом, на полу в новом жилье должно быть покрытие.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯРеновация в Екатеринбурге