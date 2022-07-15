В Екатеринбурге на торги выставили почти 9 гектаров земли для новостроек

Стартовая цена за лот была 514 тысяч рублей Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В Екатеринбурге идет подготовка к новому этапу застройки на Уралмаше и Эльмаше в рамках комплексного развития территории (КРТ). 15 июля состоялся третий аукцион среди двенадцати застройщиков на заключение договора по КРТ. Девелоперы пришли на торги в городскую администрацию, чтобы получить право на развитие земли с 34 жилыми домами.

В рамках программы КРТ ветхие и аварийные дома пойдут под снос, а вместо них появятся современные новостройки. Жителей расселенных домов переселят в новые квартиры, об этом также позаботятся девелоперы. Однако, уральскую программу развития территории нельзя назвать «реновацией», так как это определение корректно только по отношению к Москве, где идет похожая программа.

Часть домов была признана аварийными Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Предварительно эксперты оценивали строительный потенциал районов, где застройщики намерены создать новые условия для жизни екатеринбуржцев. Общая площадь земли, которая пойдет на развитие – 8,6 гектаров.

На аукционе по договорам КРТ было представлено три лота. Первый – участки по улице Краснофлотцев. Второй – улица Донбасская и переулки Черниговский, Суворовский. И третий участок земли в квартале улиц Шефская-Энтузиастов-Баумана.

В общей сложности в программу попали 34 дома Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Один из первых участков, который был выставлен на торги, а это улицы Шефская-Энтузиастов-Баумана, имеет площадь 23 430 квадратных метров. Стартовая цена за участок была назначена в размере 514 тысяч рублей. Шаг аукциона для участников был в размере 25 000 рублей. Участники предлагали стоимость за землю – более 30 миллионов рублей. Срок реализации застройки, в который компания должна уложиться, и возвести высотки – до 15 лет.

Цена лота превысила 30 миллионов рублей Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Общая площадь второго участка, который власти решили продать с молотка - 36 452 квадратных метров. Это территория участков на улице Краснофлотцев.

По итогу аукциона площадка Шефская-Энтузиастов-Баумана была продана а 96,6 миллионов рублей компании «Страна девелопмент». Еще один участок на Донбасской и переулков Черниговский, Суворовский ушел с молотка за 671 тысячу рублей. Этот лот взяла компания «Брусника». А третья площадка на Краснофлотцев продана организации «Астра» за 11 миллионов рублей.

Больше двух часов продавали первый лот Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Напомним, ранее в правительстве определили, какие квартиры девелоперы должны предоставить жителям. Так, площадь нового жилья должна быть равнозначной и не меньше, чем в освобождаемой квартире. Также в числе обязательных условий – металлическая входная дверь. Также межкомнатные двери должны иметь соответствующую фурнитуру – ручки. При этом, на полу в новом жилье должно быть покрытие.

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