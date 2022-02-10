Жители четырех домов на Эльмаше отказались участвовать в реновации

В марте пройдут аукционы, на которых определятся застройщики, которые будут заниматься расселением домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург продолжает готовиться к программе комплексного развития территории (КРТ), которую в народе называют часто просто «реновация». В ее рамках город планирует отдать девелоперам под застройку новыми жилыми комплексами три участка на Уралмаше и Эльмаше. Сейчас там стоят дома, построенные еще в 40-50-х годах. Сами жильцы домов до конца прошлого года голосовали – хотят ли они, чтобы их расселяли, или же желают выйти из программы КРТ.

Сегодня, 10 февраля, в мэрии подвели итоги голосования. Так, жильцы домов на Уралмаше в квадрате улиц Донбасской, Суворовского и Черниговского переулков полностью проголосовали за то, чтобы их дома расселили. То же самое касается и жилых домов на Эльмаше в периметре улиц Шефской, Баумана и Энтузиастов. В сумме это 23 дома.

Дома, попавшие в программу КРТ. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

А вот рядом на Эльмаше, в квадрате улиц Краснофлотцев, Донской, Шефской и Корепина несколько домов отказались от расселения.

- На площадке в районе улицы Краснофлотцев жильцы четырех домов приняли решение не входить в состав КРТ, - объявил Григорий Сурганов, заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. – Решение о выходе из программы КРТ было принято не большинством голосов. Просто нескольких голосов не хватило, чтобы по закону «За» сказали 2/3 собственников. Мы уважаем мнение жителей. Это дома Шефская, 47, Шефская,10/Краснофлотцев, 34 и Краснофлотцев, 36, Донская, 7.

На этом участке четыре дома отказались от участия в программе КРТ. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Остальные дома будут расселены, после чего их снесут. На освободившемся месте будет возведено новое жилье. Правда, сначала администрация города должна провести аукцион, чтобы распределить между застройщиками территории, которые вошли в КРТ.

- Мы будем приступать к процедуре аукционов в марте, - объясняет Григорий Сурганов. – Это касается площадок, где жители 100% проголосовали за участие в программе КРТ. В отношении площадки по улице Краснофлотцев мы сейчас пересчитываем технико-экономические показатели площадки и готовим новый мастер план, который будет направлен на согласование новых границ в Минстрой.

Границы в отношении площадки улицы Краснофлотцев будут изменены. В мэрии отметили, что дома, которые по итогам голосования не вошли в программу комплексного развития территории, больше не смогут принять участие в ней.

- Решение уже принято. Жители свою волю изъявили, - говорит Григорий Сурганов. - Это решение мы уважаем. Эти дома будут исключены из механизма КРТ. Что же касается жителей остальных домов, я бы рекомендовал им сейчас не обсуждать условия своего расселения с разными непонятными людьми. Сейчас у нас по плану будет принято решение, будут опубликованы документы, жители смогут с ними ознакомиться, будет проведен аукцион. Самое важное – не слушать непонятных людей, которые наверняка будут ходить по квартирам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не хотим здесь жить, клянусь, но и на Уктус уезжать не хотим»: о чем жители домов, попавших под реновацию, спрашивали у мэрии

На Эльмаше прошла одна из первых встреч чиновников с жильцами, дома которых могут расселить по программе комплексного развития территории (Подробнее)

Насекомые в стенах, крысы и плесень: на что жалуются жители домов Екатеринбурга, попавших под реновацию

«Комсомолка» посмотрела, в каком состоянии сталинские двухэтажки с Уралмаша и Эльмаша. (Подробнее)

Реновация 2021 в Екатеринбурге: что получат жильцы домов, которые собираются расселить

В региональном правительстве определились, как будут расселяться дома (Подробнее)