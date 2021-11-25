Реновация 2021 в Екатеринбурге: что получат жильцы домов, которые собираются расселить

В Екатеринбурге пока составили список из 43 домов, которые могут войти в программу комплексного развития территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область продолжает готовиться к реновации – так в народе называют программу комплексного развития территории (КРТ). В Екатеринбурге уже определили 43 дома на Эльмаше и Уралмаше, которые войдут в программу первыми. Сегодня же в региональном правительстве завершили формировать нормативную базу, которая и определяет, как будут расселяться жильцы из домов, попавших под снос.

- Принятое постановление устанавливает право собственников жилья, попавшего в зону КРТ, на получение равнозначного жилья, - объясняют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Квартира должна соответствовать установленным стандартам и находиться в многоквартирном доме в том же населенном пункте, что и расселяемое жилье.

Подъезд одного из аварийных домов на Уралмаше, который хотят расселить и снести. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом новое жилье, выданное взамен старого, по жилой площади и количеству комнат должно быть не меньше, чем то, которым собственник владел. Кроме того, застройщика обязали подобрать для каждого собственника из расселяемого дома не меньше трех вариантов квартир. Это при условии, если собственник хочет взамен своей квартиры именно другое жилье, а не деньги.

- Принятый порядок закрепляет право собственника выбрать между равнозначным и равноценным возмещением, - добавляют в Департаменте информационной политики. - Для этого человек должен подать заявление в адрес застройщика о предоставлении ему равнозначного жилого помещения вместо выплаты равноценного возмещения за освобождаемую квартиру. Нанимателю жилья новая квартира предоставляется в собственность по письменному заявлению.

Дома в Екатеринбурге, которые могут попасть под реновацию первыми. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Тем, кто стоял в очереди на улучшение жилищных условий, будут сразу выдавать жилье большей площади вне очереди, причем как в найм, так и в собственность. Владельцам комнат в коммунальных квартирах выдадут отдельные квартиры в собственность или по договору социального найма.

Правда, чтобы дом попал под расселение в ходе реновации, не менее 2/3 собственников квартир должны проголосовать за это на общем собрании.

Дома на Эльмаше в Екатеринбурге, которые также могут быть расселены. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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