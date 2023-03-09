Математика УрФУ, осужденного на 15 лет за растление дочери, лишают родительских прав

Отец девочки не признал вину Фото: предоставлено Ольгой Кезик

Математика УрФУ Александра Кондратьева (имя изменено – прим.ред), осужденного на 15 лет за растление дочери, хотят лишить родительских прав. 41-летний Александр был осужден за педофилию. По версии следствия, в 2019 году он совершил насильственные действия сексуального характера против своей четырехлетней дочери. В основу уголовного дела легли шесть эпизодов. Сам Кондратьев вину не признал.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», бывшая жена Александра решила лишить его родительских прав на основании обвинительного приговора суда. Сейчас математик отбывает наказание в ИК-10 Екатеринбурга. Решение по гражданскому делу вынесет Кировский районный суд. Бывший преподаватель принимает участие в заседаниях по видеосвязи.

- Александр хотел общаться с дочерью и принимать участие в ее воспитании, но ей (бывшей жене) этого не нужно, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат осужденного Ольга Кезик. – Она хотела избавиться от него и забрать себе квартиру. Мы подали кассационную жалобу на приговор, ее будут рассматривать в Кемерово. Все доводы потерпевшей были приняты, а все наши – даже не проверили. А без проверки доказательств творить правосудие невозможно. На самом деле сбывается все то, о чем говорил Александр изначально. У него отнимают недвижимость и выгоняют из жизни ребенка.

Суд отправил Александра за решетку в апреле 2022 года Фото: предоставлено Ольгой Кезик

Напомним, что в начале 2023 года на свободу попытался выйти фитнес-тренер Алексей Сушко. В 2019 году он был приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в педофилии. Однако суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

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