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Общество9 марта 2023 7:06

Математика УрФУ, осужденного на 15 лет за растление дочери, лишают родительских прав

Бывшая жена решила оставить Александра без возможности воспитывать детей
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Отец девочки не признал вину Фото: предоставлено Ольгой Кезик

Отец девочки не признал вину Фото: предоставлено Ольгой Кезик

Математика УрФУ Александра Кондратьева (имя изменено – прим.ред), осужденного на 15 лет за растление дочери, хотят лишить родительских прав. 41-летний Александр был осужден за педофилию. По версии следствия, в 2019 году он совершил насильственные действия сексуального характера против своей четырехлетней дочери. В основу уголовного дела легли шесть эпизодов. Сам Кондратьев вину не признал.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», бывшая жена Александра решила лишить его родительских прав на основании обвинительного приговора суда. Сейчас математик отбывает наказание в ИК-10 Екатеринбурга. Решение по гражданскому делу вынесет Кировский районный суд. Бывший преподаватель принимает участие в заседаниях по видеосвязи.

- Александр хотел общаться с дочерью и принимать участие в ее воспитании, но ей (бывшей жене) этого не нужно, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат осужденного Ольга Кезик. – Она хотела избавиться от него и забрать себе квартиру. Мы подали кассационную жалобу на приговор, ее будут рассматривать в Кемерово. Все доводы потерпевшей были приняты, а все наши – даже не проверили. А без проверки доказательств творить правосудие невозможно. На самом деле сбывается все то, о чем говорил Александр изначально. У него отнимают недвижимость и выгоняют из жизни ребенка.

Суд отправил Александра за решетку в апреле 2022 года Фото: предоставлено Ольгой Кезик

Суд отправил Александра за решетку в апреле 2022 года Фото: предоставлено Ольгой Кезик

Напомним, что в начале 2023 года на свободу попытался выйти фитнес-тренер Алексей Сушко. В 2019 году он был приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в педофилии. Однако суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

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