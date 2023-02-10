Уголовное дело Анастасии Ившиной еще рассматривается в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга признал виновным Евгения Ившина, который подрался с судебными приставами. Все произошло вечером 29 декабря 2021 года во дворе многоэтажки на Расточной. Сотрудники ФССП приехали туда, чтобы забрать на эвакуаторе белый Kia Sportage, взятый Ившиным в кредит еще за девять лет до этого. Однако выплатить стоимость корейской иномарки так и не удалось, а за пять лет «накапал» долг в 600 тысяч рублей.

Услышав сработавшую сигнализацию Евгений увидел, как кроссовер увозят, после чего выбежал на улицу вместе с женой Анастасией. На тот момент мать двоих детей работала следователем полиции. Супруги попытались отстоять автомобиль, но в итоге лишь стали фигурантами уголовных дел по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

Kia Sportage был арестован, а позже реализован в счет долга перед банком Фото: предоставлено Анастасией Ившиной

- Те мужчины представились приставами. Одеты были не по форме, только один в камуфляже. Но это же не показатель. Сказали, что арестовывают машину, завтра пригласят в отдел для ознакомления с документами. А у нас в 2007 году машину угоняли, так и не нашли. Поэтому верить на слово никто не собирался. Они попросили предоставить документы, доказывающие право собственности у мужа. Я быстро сбегала в квартиру. Возвращаюсь – а они ему руки заламывают. Я схватила мужа за свободную руку, чтобы ему и на вторую наручники не надели, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Анастасия Ившина.

Уголовное дело Евгения поступило в суд 16 августа 2022 года – на два месяца позже, чем его жены. Однако разбирательства в отношении Анастасии все еще продолжаются.

Евгения Ившина приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей. Кроме этого он должен выплатить 15 тысяч за процессуальные издержки, сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

- Будем ли обжаловать приговор? Пока не знаю. Из полиции меня уволили еще прошлой весной. Посчитали, что я совершила проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД, - пояснила Анастасия Ившина. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.