«Даже наркоманов так не задерживают»: следователя в декрете обвинили в нападении на приставов

Из-за долгов по кредиту перед Новым годом у семьи забрали автомобиль. Фото: предоставлено героями публикации

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти» на следователя полиции Анастасию Ившину. По данным «Комсомольской правды», маму двоих малышей обвиняют в нападении на двух судебных приставов.

Сама потасовка произошла вечером 29 декабря во дворе многоэтажки на Расточной. Находящаяся в декрете женщина услышала звук сигнализации на Kia Sportage, а когда выглянула с балкона, то увидела как кроссовер готовят к эвакуации.

Анастасия вместе с мужем Евгением вышла на улицу, где встретила троих мужчин. Визит приставов для Ившиных неожиданностью не стал. Около пяти лет пара не выплачивает кредит за иномарку, которую купила еще в конце 2012 года. Сумма задолженности составляет порядка 600 тысяч рублей.

- Около пяти лет мы выплачивали кредит, но потом появился первый ребенок. Стало тяжело. Муж как мог платил по 1-2 тысячи в месяц, просил отсрочки у банка. Но, видимо, у них терпение закончилось. Те мужчины представились приставами. Одеты были не по форме, только один в комуфляжке. Но это же не показатель. Сказали, что арестовывают машину, завтра пригласят в отдел для ознакомления с документами. А у нас в 2007 году машину угоняли, так и не нашли. Поэтому верить на слово никто не собирался. Они попросили предоставить документы, доказывающие право собственности у мужа. Я быстро сбегала в квартиру. Возвращаюсь – а они ему руки заламывают. Я схватила мужа за свободную руку, чтобы ему и на вторую наручники не надели, - рассказала «КП»-Екатеринбург Анастасия Ившина.

Kia Sportage, который арестовали приставы. Фото: предоставлено героями публикации

О возбуждении уголовного дела молодая мать узнала от коллег. Для нее и сослуживцев это стало шоком. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, Анастасия несколько раз ударила по голове пристава-стажера и его старшего коллегу.

- Ившина, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанесла не менее одного удара рукой в область головы лейтенанта ФССП. А также множественные удары рукой в область головы и плеч представителя власти - судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, - пояснил осведомленный источник «КП».

Обвиняемая не отрицает, что отбивалась от мужчин. Но сомневается, что могла хоть как-то навредить их здоровью. Анастасия уже написала жалобу на имя прокурора Железнодорожного района с требованием дать оценку действиям судебных приставов. Драка на парковке закончилась тем, что приставы затолкали Евгения в служебный автомобиль и доставили в полицию.

- Я обычная женщина, которая отмахивалась одной рукой. Ну да, может несколько раз заехала им рукой по шапке. Но я физически их слабее, и не могла нанести травмы. С квалификацией дела я также не согласна. У них не было отличительных знаков или служебной формы. Откуда я могла знать, что это действительно сотрудники при исполнении?! Мужу чуть руку не сломали. Даже наркоманов так не задерживают! Ночь он провел в отделении полиции, потом пришлось ехать в больницу из-за давления. Есть справка, что у него после драки снизилась чувствительность пальцев. Очень жаль, что у нас работают такие приставы. Несмотря на законные требования, они так и не показали удостоверения, – добавила Анастасия Ившина.

Анастасия с мужем Евгением. Фото: предоставлено героями публикации

Момент потасовки на парковке сняла камера наблюдения. До сих пор неизвестно, возбуждено ли уголовное дело в отношении мужа Анастасии. В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют ход расследования уголовного дела.

В региональном управлении ФССП пообещали прокомментировать инцидент позже.