В Екатеринбурге следователь в декрете избила судебных приставов: они пытались арестовать автомобиль мужа

За «не опасное для жизни или здоровья насилия» женщине может грозить до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге случилась странная история, к которой, как уточняет источник «Комсомольской правды», причастна следователь полиции, специализирующаяся на преступлениях в сфере экономики. Якобы около месяца назад она пыталась помешать судебным приставам арестовать автомобиль ее мужа.

- Числа 29 декабря вечером трое судебных приставов пришли к ним, чтобы арестовать иномарку, - сообщает источник «Комсомолки». - Женщина ударила одного из них в район головы, а другому еще и по плечам прилетело. Там было не опасное для здоровья насилие, но все равно. После этого служебная проверка началась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание по ней за «не опасное для жизни или здоровья насилие» - пять лет лишения свободы.

- Сама женщина при этом сейчас в декретном отпуске, ухаживает за ребенком, - добавляет осведомленный источник.