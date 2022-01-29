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Общество29 января 2022 13:25

В Екатеринбурге следователь в декрете избила судебных приставов: они пытались арестовать автомобиль мужа

Возбуждено уголовное дело
Илья МОХОВ
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За «не опасное для жизни или здоровья насилия» женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

За «не опасное для жизни или здоровья насилия» женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге случилась странная история, к которой, как уточняет источник «Комсомольской правды», причастна следователь полиции, специализирующаяся на преступлениях в сфере экономики. Якобы около месяца назад она пыталась помешать судебным приставам арестовать автомобиль ее мужа.

- Числа 29 декабря вечером трое судебных приставов пришли к ним, чтобы арестовать иномарку, - сообщает источник «Комсомолки». - Женщина ударила одного из них в район головы, а другому еще и по плечам прилетело. Там было не опасное для здоровья насилие, но все равно. После этого служебная проверка началась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание по ней за «не опасное для жизни или здоровья насилие» - пять лет лишения свободы.

- Сама женщина при этом сейчас в декретном отпуске, ухаживает за ребенком, - добавляет осведомленный источник.

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