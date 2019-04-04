2019-04-04T15:53:37+03:00
Происшествия

Шесть лет строгого режима: областной суд смягчил приговор фитнес-тренеру, осуждённому за педофилию

Следствие считает, что он мастурбировал на глазах 7-летней девочки
Олег Галимов
Поделиться:
Алексей Сушко находится за решеткой с ноября 2017 года Фото: соцсетиАлексей Сушко находится за решеткой с ноября 2017 года Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В ноябре 2017 года екатеринбуржец Алексей Сушко стал фигурантом уголовного дела о педофилии. Известного фитнес-тренера обвинили в «иных действиях сексуального характера» в отношении 7-летней девочки. По версии следствия, мужчина мастурбировал в холе спортзала и умышленно показывал это сидящему с ним на одном диване ребёнку.

В основу уголовного дела легли заявления несовершеннолетней и видео с камер видеонаблюдения.

Сама девочка заявила родителям, что увидела «как дядя себя трогал». Примечательно, что в тот день школьника прогуляла занятие в школе моделей. А ее родной отец уже заявил на всю страну в эфире федерального телеканала, что она «любит придумывать небылицы».

Видео, из-за которого тренера фитнес-клуба обвинили в педофилии.

В конце прошлого года Верх-Исетский суд города признал Алексея виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Но родственники и друзья не на секунду не усомнились в невиновности тренера.

Сегодня в областном суде Свердловской области продолжилось рассмотрение апелляции, на которое вызвали специалиста психолога. Он должен был дать экспертное мнение по поводу того, что видно на записях с камер.

Ольга Сушко до последнего надеется, что с мужа снимут все объявления. Она готова идти вплоть до Верховного суда РФ Фото: соцсети

Ольга Сушко до последнего надеется, что с мужа снимут все объявления. Она готова идти вплоть до Верховного суда РФ Фото: соцсети

- Даже врагу не пожелаю пережить то, с чем столкнулась наша семья, - рассказала жена тренера Ольга. - Это страшно и тяжело. Если есть какое-то другое видео, то выкладывайте! А если его нет, то не вводите в заблуждение общественность.

Сегодняшнее заседание прервали почти на час, чтобы в это время показать видеозапись эксперту.

- Мы уверены, что дело не сфабриковано, а ребёнок не клеветал на мужчину. Считаю, что Алексей виновен, - заявила адвокат матери девочки Наталья Однорожина.

Около 15:00 стало известно, что точку в этом деле поставят ближе к вечеру. По словам адвоката Евгения Черноусова, приглашённый эксперт усмотрел возбуждение в поведении Алексея.

- Он сказал, что у Алексея участилось дыхание и он явно был возбуждён, когда девочка села к нему на диван.

После этого родственникам тренера и СМИ оставалось только ждать приговора, который назначили на 17:00.

Областной суд смягчил приговор фитнес-тренеру, назначив вместо восьми шесть лет в колонии строгого режима.

- Очень странный приговор, - сказал выйдя из зала суда адвокат Черноусов. - Получилось так, что и нашим и вашим. Коллегия судей должна была отменить решение районного суда или оставить его без изменений.

Юрист также добавил, что будет отстаивать права Алексея Сушко в Верховном суде РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Первоуральске незнакомка «развела» пенсионерку на 200 тысяч за снятие порчи
Екатеринбург вошел в топ-5 городов по уровню инновационного развития
Доходы свердловских чиновников за год выросли на 10 %
Жители Екатеринбурга задолжали за «коммуналку» более трех миллиардов рублей
В центре Екатеринбурга появилась французская ретроколяска, разгоняющаяся до 35 километров в час
В Екатеринбурге выберут самую красивую и талантливую толстушку
В водохранилище под Екатеринбургом нашли тело пропавшего спасателя
Под Верхней Пышмой разбился водитель, лишенный прав за пьяную езду
В Лобве лжегазовики обокрали 80-летнюю бабушку на 195 тысяч рублей
На Урале Почта России перестала принимать платежи за электроэнергию
В Екатеринбурге водитель такси потянулся за мобильником и устроил ДТП
В Екатеринбурге скончался житель Таджикистана во время высылки из страны
«С удивлением обнаружили работники»: в Арамиле, выписывая премии, руководство фирмы вывело 900 тысяч рублей
Отсчет пошел: глав районов Екатеринбурга проверят на прочность
Житель Екатеринбурга отдал банку 110 тысяч рублей за право уйти в отпуск
В Екатеринбурге за одну ночь огонь уничтожил восемь легковушек
В Екатеринбурге родителей попросили оградить детей от аниме
В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием 7 автомобилей
Под Екатеринбургом частично перекроют Челябинский тракт из-за ремонта
Ума Турман помогла задержать в уральской глубинке беглого преступника, который ударил женщину ножом за отказ от секса
Мины, гранаты и тротил: бабушка под Нижним Тагилом сдала боевой арсенал на 100 тысяч рублей
ЕВРАЗ и Фонд социальных инвестиций реализуют проект «Детский форсайт»
Мэру Екатеринбурга ищут пресс-секретаря
«Безумные дни»: организаторы придумали, как привлечь молодежь на фестиваль в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк