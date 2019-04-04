Шесть лет строгого режима: областной суд смягчил приговор фитнес-тренеру, осуждённому за педофилию

В ноябре 2017 года екатеринбуржец Алексей Сушко стал фигурантом уголовного дела о педофилии. Известного фитнес-тренера обвинили в «иных действиях сексуального характера» в отношении 7-летней девочки. По версии следствия, мужчина мастурбировал в холе спортзала и умышленно показывал это сидящему с ним на одном диване ребёнку.

В основу уголовного дела легли заявления несовершеннолетней и видео с камер видеонаблюдения.

Сама девочка заявила родителям, что увидела «как дядя себя трогал». Примечательно, что в тот день школьника прогуляла занятие в школе моделей. А ее родной отец уже заявил на всю страну в эфире федерального телеканала, что она «любит придумывать небылицы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676760" frameborder="0"></iframe> Видео, из-за которого тренера фитнес-клуба обвинили в педофилии.

В конце прошлого года Верх-Исетский суд города признал Алексея виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Но родственники и друзья не на секунду не усомнились в невиновности тренера.

Сегодня в областном суде Свердловской области продолжилось рассмотрение апелляции, на которое вызвали специалиста психолога. Он должен был дать экспертное мнение по поводу того, что видно на записях с камер.

Ольга Сушко до последнего надеется, что с мужа снимут все объявления. Она готова идти вплоть до Верховного суда РФ Фото: соцсети

- Даже врагу не пожелаю пережить то, с чем столкнулась наша семья, - рассказала жена тренера Ольга. - Это страшно и тяжело. Если есть какое-то другое видео, то выкладывайте! А если его нет, то не вводите в заблуждение общественность.

Сегодняшнее заседание прервали почти на час, чтобы в это время показать видеозапись эксперту.

- Мы уверены, что дело не сфабриковано, а ребёнок не клеветал на мужчину. Считаю, что Алексей виновен, - заявила адвокат матери девочки Наталья Однорожина.

Около 15:00 стало известно, что точку в этом деле поставят ближе к вечеру. По словам адвоката Евгения Черноусова, приглашённый эксперт усмотрел возбуждение в поведении Алексея.

- Он сказал, что у Алексея участилось дыхание и он явно был возбуждён, когда девочка села к нему на диван.

После этого родственникам тренера и СМИ оставалось только ждать приговора, который назначили на 17:00.

Областной суд смягчил приговор фитнес-тренеру, назначив вместо восьми шесть лет в колонии строгого режима.

- Очень странный приговор, - сказал выйдя из зала суда адвокат Черноусов. - Получилось так, что и нашим и вашим. Коллегия судей должна была отменить решение районного суда или оставить его без изменений.

Юрист также добавил, что будет отстаивать права Алексея Сушко в Верховном суде РФ.