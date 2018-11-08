2018-11-08T14:19:15+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор фитнес-тренеру, которого обвиняли в педофилии

Ближайшие 8 лет Алексей Сушко проведет в колонии строгого режима.
Олег Галимов
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Следствие считает, что Алексей мастурбировал на глазах у 7-летней девочки.Следствие считает, что Алексей мастурбировал на глазах у 7-летней девочки.Фото: Олег Галимов
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Сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор фитнес-тренеру Алексею Сушко, которого обвиняли в педофилии. Следствие уверено, что прошлой осенью (18 ноября – прим.ред.) мужчина умышленно мастурбировал на глазах у 7-летней девочки.

В тот день школьница ждала маму сидя на диване в фойе тренажерного центра. Ребенок занимался в секции, которая располагалась в соседнем зале. Через несколько секунд на другой конец дивана сел Алексей и принялся заполнять бумаги в перерыве между тренировками. Так продолжалось чуть больше 20 минут, а потом спортсмен продолжил занятие с одной из своих групп.

Алексей никогда не имел проблем с законом. Фото: соцсети

Алексей никогда не имел проблем с законом. Фото: соцсети

После обычного трудового дня Алексей вернулся домой, где услышал звонок от администрации тренажерного зала. Его попросили вернуться, чтобы разобраться в конфликте.

По приезду тренер увидел полицейских и родителей девочки, которые заявили, что он показывал свой половой орган их дочери. Алексея сразу же задержали, а после отправили в СИЗО.

В распоряжении «Комсомолки» есть запись с камер видеонаблюдения, которое приложено к уголовному делу по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Следователи уверены, что Алексей мастурбировал, прикрываясь папкой и знал, что девочка это видит. Прокурор запросил минимальный срок по этой статье – 12,5 лет колонии строгого режима.

Видео, из-за которого тренера фитнес-клуба обвинили в педофилии.

Все эти месяцы его жена Ольга собирала петиции и буквально изо всех сил била тревогу, заявляя, что ее муж не виновен.

Алексей с женой Ольгой. Фото: соцсети

Алексей с женой Ольгой. Фото: соцсети

- В тот же вечер они забрали его нижнее белье, - рассказывает Ольга Сушко. – Экспертиза показала, что следов крови и спермы не найдено!

Друзья и родные даже записали обращение к президенту Владимиру Путину.

По словам адвоката Алексея, к делу приложено два тома положительных характеристик. Помимо того, что он отец маленького сына и муж, Алексей также:

- КМС по велоспорту

- 2005г. Серебряный призёр кубка Урала и западной Сибири в категории классический бодибилдинг (IFBB)

- 2005-2008г. призер чемпионатов России и мира по бодибилдингу и фитнесу ( WABBA, NABBA, WFF)

- 2014г. Бронзовый призёр кубка Урала в категории классический бодибилдинг (IFBB)

Алексея Сушко ведут на оглашение приговора. Фото: Олег Галимов

Алексея Сушко ведут на оглашение приговора. Фото: Олег Галимов

Тренера доставляют в зал суда в наручниках и под конвоем. Услышав голос жены, он начинает улыбаться и благодарить всех за поддержку.

В зале заседаний Алексей передал привет своим родным.

Приговор Алексею Сушко.Кадры из зала судаОлег Галимов

И вот, спустя почти год суд вынес приговор. Алексею Сушко назначили 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы.

Супруга Алексея не смогла сдержать слез после оглашения приговора.

Супруга Алексея заплакала в зале суда Фото: Олег Галимов

Супруга Алексея заплакала в зале судаФото: Олег Галимов

Комментарий супруги Алексея Сушко.Жена фитнес-тренера комментирует приговорОлег Галимов

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