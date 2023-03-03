Младших детей отправили в приют Фото: соцсети

На окраине Екатеринбурга 25 февраля в поселке Исток скончалась 39-летняя Марина Протасова. По словам друзей, мать четверых детей стала жертвой нового сожителя Дмитрия. Как рассказала крестная детей Марины, расправа произошла на глазах у 4-летнего сына женщины и двух ее друзей. В ту ночь, как утверждают знакомые, Дмитрий набросился на Марину с кулаками. А потом стал запинывать.

- Они съехались два месяца назад. Она его почти на 10 лет старше. С Мариной перестала общаться три месяца назад - она ушла. Жила на пособие детское и подачки от бывшего мужа, - рассказала крестная детей убитой Алина. - В целом она порядочная женщина. Но раз в году начинала пьянствовать. Старшие дети сейчас у ее бывшего мужа - в Таджикистане. Дмитрий сломал ей почти все ребра. А потом, когда друзья вызвали скорую, не пускал фельдшеров в квартиру. Уже потом, когда она захрипела, понял, что она умирает. Но было слишком поздно.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в начале 2023 года на Среднем Урале обнаружили тело матери пятерых детей Любови Белюшиной. С конца декабря женщина числилась пропавшей без вести. По версии следствия, свердловчанка стала жертвой бывшего мужа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убитая на Урале мать пятерых детей предчувствовала свою гибель (подробнее)

Осталось двое детей: дело о жестоком убийстве сотрудницы полиции на Урале признали сложным (подробнее)