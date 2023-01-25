На свободе 39-летнего Алексея Сушко ждут жена и сын Фото: Олег ГАЛИМОВ

Фитнес тренер из Екатеринбурга Алексей Сушко подал прошение об условно-досрочном освобождении из колонии строгого режима № 10. В апреле 2019 года бодибилдер был приговорен к шести годам заключения по статье «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, в ноябре 2017 года Сушко трогал себя в интимных местах в холле фитнес-клуба, в котором работал. В этот момент рядом с ним на диване сидела 7-летняя девочка. Вечером того же дня Алексея задержали, а позже арестовали.

История получила большой общественный резонанс из-за видеозаписи с камер. Многие не усмотрели в действиях молодого отца какого-либо преступления.

Как стало известно «КП-Екатеринбург» Алексей Сушко подал прошение об УДО еще осенью. Однако 1 ноября Чкаловский районный суд отказал ему в досрочном освобождении. Тогда прокуратура выступила против досрочного освобождения.

- Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражала против удовлетворения ходатайства адвоката, так как осуждённый не раскаялся в инкриминируемом преступлении, не принял достаточных мер к погашению исковых требований потерпевшей, - говорилось в заявлении надзорного ведомства.

Тренер, трудящийся в колонии завхозом, решение обжаловал и обратился в Свердловский областной суд.

- Постановление оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного суда.

Жена Алексея заявила, что пока не готова комментировать решение суда.

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