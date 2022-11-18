Суд обязал Ройзмана выплатить сверхурочные 1500 сотрудникам полиции

С бывшего мэра требуют 565 тысяч рублей за работу полутора тысячи сотрудников полиции на несанкционированном митинге 31 января 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском суде Екатеринбурга в пятницу, 18 ноября, рассмотрели иск ГУ МВД по Свердловской области к бывшему мэру Евгению Ройзману. Региональный главк требует с экс-градоначальника 565 тысяч рублей за сверхурочную работу сотрудников полиции 31 января 2021 года на несанкционированном митинге.

- Также была задействована служебная техника, - говорится в иске.

Представители главка отметили, что Ройзман и ещё двое оппозиционеров несут гражданскую ответственность, как организаторы митинга. По данным полиции, в тот день в публичных мероприятиях приняли участие почти 2 500 человек. Из 565 тысяч на оплату работы полицейских должно пойти 499 223 рубля. Ещё 66 тысяч пойдут на оплату топлива для техники.

Сегодня в зале многолюдно. Причина - на заседание пришли студенты Гуманитарного университета Фото: Олег ГАЛИМОВ

- 1527 сотрудников органов внутренних дел были привлечены к работе в выходной день. Сотрудники, вышедшие на службу в выходной, обратились к работодателю за компенсации. Также были понесены затраты на ГСМ. Расходы были понесены необоснованно. Деньги бы остались в бюджете, если бы не противоправные действия в виде организации несанкционированного митинга, - заявил в суде представитель главка.

В свою очередь адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов усомнился, что права полицейских было нарушено. Защитник поинтересовался, не превращается ли ГУ МВД региона в коммерческую организацию, требующую деньги за исполнение своих обязанностей.

Представители главка пояснили, что управление понесло необоснованные убытки. Якобы деньги были заложены на зарплаты, а не оплату работы в выходной день.

- Было нарушено право на отдых сотрудников. Их право на отдых - право, обеспеченное работодателем. 1527 сотрудников - это именно то число сотрудников, которых привлекли дополнительно. Штатных сотрудников бы не хватило для обеспечения порядка, - добавил представитель главка. - Мы считаем, что почти все участники митинга вышли на улицу под воздействием всех ответчиков.

После этого адвокат Ройзмана не признал исковые требования в полном объеме.

- В удовлетворении исков необходимо отказать из-за отсутствия логики в причинно-следственной связи. Евгений Вадимович разместил публикацию. Ее прочитали люди. И в связи с этим ГУ МВД по Свердловской области было вынуждено выделить дополнительные силы сотрудников полиции. Но не предоставлены доказательства. Ни кто читал, ни число просмотров. Так это выглядит словно сотрудники вышли на работу в выходной из-за публикации Ройзмана. С точки зрения вины отсутствуют признаки состава преступления, - заявил Владислав Идамжапов.

В Октябрьском суде продолжается рассмотрение дела ГУ МВД по Свердловской области против Евгения Ройзмана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге суд встал на сторону ГУ МВД по Свердловской области. Ройзмана и ещё четверых ответчиков обязали выплатить 565 тысяч рублей.

Напомним, что в отношении Евгения Ройзмана расследуется уголовное дело по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». В конце лета 2022 года обыски прошли в квартире Ройзмана и музее Невьянской иконы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд над Евгением Ройзманом 25 августа 2022: за что судили и почему отпустили. Евгению Ройзману вынесли меру пресечения по уголовному делу (подробнее)

«Это обычное дело»: Евгения Ройзмана оштрафовали за участие в митингах в поддержку Навального. За три часа Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решения по двум административным протоколам и назначил бывшему мэру штраф в 40 тысяч рублей (подробнее)

Евгения Ройзмана арестовали на 9 суток за организацию несанкционированного митинга. Такое решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга (подробнее)