«Это обычное дело»: в Екатеринбурге Евгения Ройзмана судят за участие в митингах в поддержку Навального

У Евгения Ройзмана два суда в один день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 26 марта рассматривает административные дела по статье 20.2 КоАП в отношении бывшего мэра Евгения Ройзмана. Оппозиционер попал под внимание полиции из-за несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января.

Примечательно, что впереди у Ройзмана суд в Москве. 8 апреля будет рассмотрено обвинение по статье 20.33 КоАП «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации нежелательной организации». 13 марта он был задержан в столице во время форума муниципальных депутатов.

Политик дважды принял участие в несанкционированных акциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первое заседание по акции 23 января началось в 10 утра (Начало второго заседания по акции 31 января было запланировано на 11.30, но в это время первое заседание еще продолжалось, - Прим. Ред.)

Адвокат Ройзмана ходатайствовала о том, чтобы при рассмотрении дела присутствовал прокурор Октябрьского района, ввиду того, что «суд не должен совмещать в себе функции суда и стороны обвинения». Судья ушла в совещательную комнату, после чего объявила об отказе в удовлетворении этого ходатайства.

8 апреля у Ройзмана еще и суд в Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следом адвокат Ройзмана заявила новое ходатайство:

- Прошу признать недопустимым доказательством и исключить из материалов дела протокол об административном правонарушении от 16 марта <...> в протоколе указано, что поводом к возбуждению дела явился материал проверки от 24 февраля, однако в материалах дела имеются документы, которые свидетельствуют о том, что об участии Ройзмана в публичном мероприятии сотрудникам полиции стало известно намного раньше чем 24 февраля, как минимум 28 января на этот счет есть несколько рапортов. Я считаю что при составлении протокола были нарушения, так как протокол составляется немедленно либо по окончании административного расследования. Административное расследование по данному делу не проводилось, оно запрещено по данной категории дел.

Также представитель Ройзмана попросила исключить из материалов дела еще пять доказательств, которые они посчитали недопустимыми. Среди них, например, объяснительная свидетельницы, а также акт просмотра видеозаписи. Судья снова удалилась в совещательную комнату. В итоге в удовлетворении данных ходатайств было отказано. Впоследствии судья начала задавать вопросы самому Евгению Ройзману. Приводим их диалог:

- Вину признаете или не признаете? - уточняет судья.

- Ваша честь, я вину не признаю, - ответил Ройзман. - Я был на улице, находился там. 23 января находился на улице, шел пешком от улицы Энгельса мимо библиотеки Белинского, мимо гостиницы Центральная. Я ничего не нарушал. Дошел туда, где увидел много людей собралось, на Октябрьской площади. Находился там сознательно. Единственное, что мне там могло помешать быть - если бы я находился под домашним арестом. Но я свободный человек и никто мне, гражданину России, не может запретить выходить на улицу. Я не сделал ничего плохого. Я не понимаю, что я здесь делаю. Мало того, я видел своими глазами - там были нормальные люди ни одного пьяного, ни одного конфликта. Это даже акцией назвать нельзя. Люди вышли, выразили свое мнение. Оно даровано каждому гражданину Конституцией. Поэтому я все сказал, спасибо.

- Принимали ли участие в публичном мероприятии проводимом в форме митинга в поддержку Навального?

- Тогда у меня вопрос, что является принятием участия в мероприятии? Я находился на улице. Находился там. Кто мне запретит просто находиться на улице?

- Вам известно, было ли согласовано указанное мероприятие?..

- В Конституции не сказано, что надо согласовывать. Сказано что можно выходить мирно и без оружия.

Заседание началось в 10.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вам, насколько я понимаю, неизвестно была ли соблюдена процедура? (согласования акции, - Прим. Ред.)

- Ваша честь, мне это даже не интересно.

- Слышали ли законные требования (полиции) о прекращении публичного мероприятия?

- Сотрудники полиции ходили, что-то говорили, но было -30 градусов, и люди сами потихоньку разошлись. Для этого не потребовались требования полиции.

- Слышали ли вы или нет?

- Я слышал. В мегафоны говорили. Но я не считаю эти требования законными. Они не соотносятся с Конституцией.

Евгений Ройзман заявил, что вину не признает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- О том, что будет проведено публичное мероприятие вам было известно по этому маршруту?

- Да. По маршруту я не понимаю, но место понимал. Видно же, где люди собрались.

- Требование полиции вы выполнили?

- Я считаю их незаконными. Можете посчитать, что я выполнил, я же ушел. Я 23-го покинул это место. Ваша честь, я когда убедился что никто никого не бьет не задерживает, я спокойно себе пошел домой также пешком.

- В какое время?

- Не знаю. Было холодно, что там делать долго?

- Сколько по времени там находились?

- Думаю, реально час с небольшим.

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