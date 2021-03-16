Евгений Ройзман о своем задержании в аэропорту Екатеринбурга: «Подошли полицейские и показали два протокола»

Бывшего мэра Екатеринбурга хотят привлечь к ответственности за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгения Ройзмана едва не задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Бывший мэр уральской столицы прилетел из Москвы, но его встретили сотрудники полиции.

- Меня не пытались задержать. В аэропорту ко мне подошли полицейские и показали два административных дела. Эти дела за участие в митингах в поддержку Алексея Навального, - сообщил в разговоре с «КП» Евгений Ройзман.

Он отметил, что на него составили протоколы по ч.5 ст. 20.5 КоАП — «Нарушение требовании режима чрезвычайного положения» во время акции в поддержку Навального 23 и 31 января, несмотря на то, что в России не объявлялся режим ЧП.

- Сейчас я уже дома, - заявил политик.

Напомним, 13 марта Евгения Ройзмана задержала полиция в Москве. Там политик участвовал в форуме муниципальных депутатов. Спустя несколько часов бывшего мэра отпустили, но посидеть в автозаке все-таки пришлось.

Среди людей, которых поместили в автозаки оказался и депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев. Он уточнил, что на его глазах задержали известного оппозиционного политика Илью Яшина, который, предположительно, был одним из организаторов форума.