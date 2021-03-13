"Сижу в автозаке": в Москве задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

По словам бывшего градоначальника, полиция действовала довольно жестко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве полиция задержала бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана.

Об этом "КП-Екатеринбург" рассказал сам политик.

- Это произошло во время форума муниципальных депутатов. Всего полиция задержала человек 200. Сейчас я нахожусь в автозаке, - уточнил Евгений Ройзман. - Я не знаю, зачем задержали. Была куча муниципальных депутатов со всей страны, депутаты заксобраний. Из наших был Костя Киселев, правда, я сейчас его не вижу. Там всех задерживали.

Вот как политик прокомментировал действия полиции.

- Некоторых задерживали достаточно жестко. Причем неоправданно. Все были спокойные, нормальные, трезвые люди, - рассказал Евгений Ройзман.

Среди людей, которых поместили в автозаки оказался и депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев. Он уточнил, что на его глазах задержали известного оппозиционного политика Илью Яшина, который, предположительно, был одним из организаторов форума.

Константин Киселев выложил это фото в своем Facebook. Сейчас депутат также находится в автозаке

Депутат рассказал, что причина задержания ему неизвестна.

- На форуме было примерно 180-200 человек. Прошло буквально пара выступлений. Нас предупреждали, что возможно будет рейд Роспотребнадзора, поэтому все были в масках и перчатках. Но вместо Роспотребнадзора пришла полиция. Было очень много полицейских и автозаков. Начали всех задерживать без объяснений. Задержали Андрея Пивоварова, Илью Яшина, Евгения Ройзмана, Юлию Галямину и других, - рассказал "КП-Екатеринбург" Константин Киселев.

Он уточнил, что в его автозаке сейчас находится около 15 человек.