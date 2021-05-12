На политика составили три протокола, ранее он был наказан двумя штрафами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу Евгения Ройзмана. Бывший мэр арестован на 9 суток.
На Ройзмана составили три административных протокола за организацию шествия в поддержку Навального 31 января и два за акцию протеста 21 апреля: политику вменяли организацию и участие в акции.
- Оценив все представленные доказательства, прихожу к выводу, что Ройзман совершил правонарушение по статье 20.2 КоАП. Размещённая информация была направлена на привлечение большого числа людей за счёт личного примера, - огласил судья Роман Стоянов.
Сам Ройзман заявил, что не согласен с таким решением.
- Я и больше срока видел. Я все понимаю. Обвинение противоречит и само себе и законодательству, - прокомментировал Ройзман.
Как пояснила юрист Евгения Ройзмана, наказание по двум остальным протоколам суммироваться не будут.
- Если по одному из них вынесут 10 суток, то политик проведет в изоляторе именно такое количество времени. Если же назначат восемь суток, то Ройзман должен будет отбыть 9, то есть, по максимальному пределу, - объяснила Юлия Федотова.
Напомним, что ранее суд оштрафовал Евгения Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в двух несанкционированных акциях.