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Общество12 мая 2021 12:46

Евгения Ройзмана арестовали на 9 суток за организацию несанкционированного митинга

Такое решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)
На политика составили три протокола, ранее он был наказан двумя штрафами

На политика составили три протокола, ранее он был наказан двумя штрафами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу Евгения Ройзмана. Бывший мэр арестован на 9 суток.

На Ройзмана составили три административных протокола за организацию шествия в поддержку Навального 31 января и два за акцию протеста 21 апреля: политику вменяли организацию и участие в акции.

- Оценив все представленные доказательства, прихожу к выводу, что Ройзман совершил правонарушение по статье 20.2 КоАП. Размещённая информация была направлена на привлечение большого числа людей за счёт личного примера, - огласил судья Роман Стоянов.

Сам Ройзман заявил, что не согласен с таким решением.

- Я и больше срока видел. Я все понимаю. Обвинение противоречит и само себе и законодательству, - прокомментировал Ройзман.

Как пояснила юрист Евгения Ройзмана, наказание по двум остальным протоколам суммироваться не будут.

- Если по одному из них вынесут 10 суток, то политик проведет в изоляторе именно такое количество времени. Если же назначат восемь суток, то Ройзман должен будет отбыть 9, то есть, по максимальному пределу, - объяснила Юлия Федотова.

Напомним, что ранее суд оштрафовал Евгения Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в двух несанкционированных акциях.

Общество: ВОПРОС ДНЯСуд над Ройзманом