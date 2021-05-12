На политика составили три протокола, ранее он был наказан двумя штрафами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу Евгения Ройзмана. Бывший мэр арестован на 9 суток.

На Ройзмана составили три административных протокола за организацию шествия в поддержку Навального 31 января и два за акцию протеста 21 апреля: политику вменяли организацию и участие в акции.

- Оценив все представленные доказательства, прихожу к выводу, что Ройзман совершил правонарушение по статье 20.2 КоАП. Размещённая информация была направлена на привлечение большого числа людей за счёт личного примера, - огласил судья Роман Стоянов.

Сам Ройзман заявил, что не согласен с таким решением.

- Я и больше срока видел. Я все понимаю. Обвинение противоречит и само себе и законодательству, - прокомментировал Ройзман.

Как пояснила юрист Евгения Ройзмана, наказание по двум остальным протоколам суммироваться не будут.

- Если по одному из них вынесут 10 суток, то политик проведет в изоляторе именно такое количество времени. Если же назначат восемь суток, то Ройзман должен будет отбыть 9, то есть, по максимальному пределу, - объяснила Юлия Федотова.

Напомним, что ранее суд оштрафовал Евгения Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в двух несанкционированных акциях.