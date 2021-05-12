Евгений Ройзман ждет начала заседания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался суд над бывшим главой города Евгением Ройзманом. 12 мая экс-градоначальнику в полиции вручили три протокола об административном нарушении. Один протокол об организации несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Еще два за организацию и за участие в несогласованной акции 21 апреля.

Стоит заметить, что санкция статьи «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» подразумевает не только денежный штраф. Если Евгения Ройзмана признают виновным, то ему может грозить до 10 суток ареста.

Евгений Ройзман со своим представителем Юлией Федотовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ожидании судьи, Евгений Ройзман также кратко прокомментировал как он относится к возможному аресту.

- Мы живем в России. Существует куча пословиц на эту тему. Неужели мы сейчас будем этого бояться. Мне ли пожилому человеку этого бояться? - сказал Ройзман.

«Мне ли пожилому человеку этого бояться?» - прокомментировал Евгений Ройзман возможный арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, вероятность своего ареста Евгений Ройзман вполне допускает. Поэтому он даже приготовил сумку с вещами на случай, если после заседания его отправят в изолятор.

- Там три книги потолще, зубная щетка и пара комплектов нижнего белья, - сказал политик.

После того, как заседание началось, судья перешел к установлению личности.

- Официально работаете? - обратился он к Евгению Ройзману.

- Ну, наверное, да, - ответил Ройзман.

- Что значит наверное? На основании договора или как?

- Я если честно не знаю. Работаю автором и ведущим на "Эхе Москвы".

Евгений Ройзман в суде 12 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого в суде начали рассматривать протокол, выданный Евгению Ройзману по несогласованной акции 31 января. Юрист Юлия Федотова обратила внимание судьи Романа Стоянова на то, что протокол за призыв к участию в несанкционированной акции на политика был составлен лишь 12 мая, хотя пост о мероприятии в социальных сетях Ройзман написал еще в апреле.

- Здесь налицо нарушение срока составления административного протокола, - отметила юрист.

Также Юлия Федотова обратила внимание суда на то, что Ройзмана судят и за организацию, и за участие в несогласованной акции. Юрист потребовала исключить из дела один из протоколов, так как он составлен с существенным нарушением - истечением срока давности. Выслушав доводы защиты политика, судья удалился в совещательную комнату для принятия решения. Примерно через 30 минут судья вернулся в зал.

- В удовлетворении ходатайств защитника Федотовой отказать, - объявил он. - По-русски говоря, вы подали эти ходатайства слишком рано, они будут рассмотрены позже.

Затем Роман Стоянов перешел к сути обвинения против Ройзмана: призывы выходить на несогласованную акцию протеста он размещал в январе нынешнего года у себя в соцсети.

- "Надо выходить 31, я буду", - зачитал Роман Стоянов то, что Ройзман писал у себя в Twitter. Судья также отметил, что этот пост собрал много лайков и больше 200 репостов.

Также судья отметил, что на этом Ройзман не остановился и сделал еще несколько постов, где также призывал выходить на несогласованные акции. Помимо этого политик высказывался в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

- Ваша честь, я все таки не понимаю, я организовывал или призывал? - спросил Ройзман у суда.

- Я не могу давать вам юридические консультации, - ответил судья.

- Мой юрист тоже этого не понимает, - уточнил Ройзман.

На заседании присутствовала сотрудник полиции, которая и заявила о протестной активности на странице политика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда суть обвинения Ройзману попыталась объяснить присутствовавшая на суде сотрудник полиции, которая и заявила о протестной активности на странице политика:

- Организация публичного мероприятия - одно из оснований - оповещение, размещение агитационных материалов. У Евгения Вадимовича - множество подписчиков в Twitter. Они могли последовать его совету.

- Если бы это был призыв, то я бы так и сказал, что я призываю, - сказал Ройзман. - Я умею выводить людей. Если бы у меня была задача их вывести, то я бы это сделал. Если бы я был организатором, то я бы это признал, но я им не был! Это моя позиция, вынесенная в паблик. Я и рассказы там пищу, это, кстати, не наказуемо? Никто не имеет право мне запретить выходить мирно и передвигаться по своему городу без оружия, выражать свое мнение. Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я точно знаю, что не сделал ничего плохого.

После этого судья вновь перешел к анализу Twitter Евгения Ройзмана. Оказалось, что в прошлый раз он сделал небольшую неточность.

- Обратите внимание, ваша честь. После слова "твари" - точка, - уточнил Ройзман.

- Да, прошу прощения. "Твари. Надо выходить 31", - исправился судья. Твит с таким содержанием Евгений Ройзман разместил у себя 21 января.

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