Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рискует попасть в изолятор

Завтра в 9 утра политики должен явиться в отдел полиции для получения протокола Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию. Это связано с его участием в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который прошел в уральской столице 21 апреля.

Силовики считают, что Ройзман был одним из организаторов несогласованной акции. Из-за этого на него составили административный протокол по второй части статьи 20.2 («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Причем санкция данной статьи подразумевает не только денежный штраф, но и административный арест сроком до 10 суток.

- Завтра в 9 идем в полицию за протоколом по ч.2 ст. 20.2 (организация). Суд, скорее всего, будет тогда же, Октябрьский, поскольку материалы по арестным статьям передаются в суд немедленно после составления протокола, - сообщила юрист Юлия Федотова, представляющая интересы Евгения Ройзмана, у себя на странице в Facebook.