Людей в колонне достаточно много Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21 апреля 2021 года проходит несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Оппозиционер сейчас отбывает наказание в колонии города Покров во Владимирской области. Сейчас политик находится в тюремном стационаре.

В связи с этим соратники Алексея Навального призвали его сторонников выходит на акцию. В Екатеринбурге она была намечена на 19:00. Из-за этого в центр города стянули множество полицейских нарядов и автозаки.

В колонне можно было увидеть и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

В центр города сейчас стянуто множество силовиков. Интересно, что за несколько минут до начала акции, организаторы решили изменить ее место проведения. Теперь колонна двигается по одной из центральных улиц. Некоторые протестующие выкрикивают политические лозунги.

Организаторы в последний момент сменили изначальное место акции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как передает наш корреспондент, полиции на пути шествия колонны пока не видно. Между тем, митингующие прошли уже несколько километров.

После того, как к месту проведения акции начали стягиваться силовики, Евгений Ройзман ушел.

Позже в департаменте информационной политики рассказали, сколько человек принимает участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге.

Недавно Евгения Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованной акции, которая проходила в январе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас к месту стягивают Росгвардию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников в основном люди молодого возраста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что до этого акция в поддержку Алексея Навального проходила в Екатеринбурге в январе. Тогда пришедшие вышли на улицу, несмотря на 30-градусный мороз.

Сейчас на улице стемнело, но людей в колонне меньше не стало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, сегодня полиция проводила обыски у руководителей местной ячейки ФБК (организация признана иностранным агентом. - Прим. Ред.).