В Екатеринбурге начались обыски у сторонников оппозиционера Алексея Навального

Алексей Гресько возглавляет штаб ФБК в Екатеринбурге. Фото: страница в Facebook

В Екатеринбурге полиция начала обыски у сторонников политика Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии города Покров во Владимирской области. Сейчас оппозиционер находится в тюремном стационаре в связи с ухудшившимся здоровьем и объявленной голодовкой.

В связи с этим соратники Алексея Навального призвали сторонников выходить на несогласованные акции в поддержку политика. Силовики, в свою очередь, начали задержания координаторов региональных штабов.

- Домой к нашему коррдинатору Алексею Гресько пришли с обыском, - написали в соцсетях штаба Навального в Екатеринбурге.

Адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook добавил, что в квартиру к координатору штаба нагрянули пять силовиков. Жене Алексея Гресько приказали выключить телефон.

По данным «КП» накануне полиция и прокуратура проводили беседы со студентами и преподавателями некоторых екатеринбургских вузов, призывая не идти на несогласованные акции.