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Общество21 апреля 2021 17:56

На акцию в поддержку Алексея Навального пришли пять тысяч екатеринбуржцев

Акция является несогласованной
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Колонна прошла по центральным улицам города

Колонна прошла по центральным улицам города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве общественной безопасности назвали число людей, которые вышли на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля 2021 в Екатеринбурге.

- По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка пяти тысяч человек, - рассказали в департаменте информационной политики губернатора.

Несогласованная акция проходит и в эти минуты. Пока задержаний нет, но сейчас к колонне стягиваются автомобили Росгвардии. Среди участвующих был замечен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.