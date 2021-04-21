На акцию в поддержку Алексея Навального пришли пять тысяч екатеринбуржцев

Колонна прошла по центральным улицам города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве общественной безопасности назвали число людей, которые вышли на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля 2021 в Екатеринбурге.

- По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка пяти тысяч человек, - рассказали в департаменте информационной политики губернатора.

Несогласованная акция проходит и в эти минуты. Пока задержаний нет, но сейчас к колонне стягиваются автомобили Росгвардии. Среди участвующих был замечен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.