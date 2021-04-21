21 апреля 2021 23:04

В Екатеринбурге прошло несогласованное шествие сторонников оппозиционера Алексея Навального

В Екатеринбурге 21 апреля 2021 года прошла несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Оппозиционер сейчас отбывает наказание в колонии города Покров во Владимирской области. Сейчас политик находится в тюремном стационаре. В связи с этим соратники Алексея Навального призвали его сторонников выходит на акцию. В Екатеринбурге она была намечена на 19:00. Из-за этого в центр города стянули множество полицейских нарядов и автозаки.