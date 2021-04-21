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Общество21 апреля 2021 17:09

В центр Екатеринбурга стянули силовиков

Это связано с несогласованной акцией в поддержку Алексея Навального
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Пока задержаний на акции не происходит

Пока задержаний на акции не происходит

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга стянули множество машин силовиков и полиции. Это связано с тем, что в городе проходит акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии города Покров во Владимирской области. Сейчас политик находится в тюремном стационаре в связи с ухудшившимся здоровьем и объявленной голодовкой.

Акция сторонников Алексея Навального не была согласованной. В связи с этим за ней пристально наблюдает полиция. В центре Екатеринбурга в эти минуты можно увидеть десятки машин полиции, а также автозаки.

Полиция перекрывает некоторые улицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, сегодня прошли обыски у координаторов местного штаба ФБК.