В центр Екатеринбурга стянули силовиков

Пока задержаний на акции не происходит
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Екатеринбурга стянули множество машин силовиков и полиции. Это связано с тем, что в городе проходит акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии города Покров во Владимирской области. Сейчас политик находится в тюремном стационаре в связи с ухудшившимся здоровьем и объявленной голодовкой.
Акция сторонников Алексея Навального не была согласованной. В связи с этим за ней пристально наблюдает полиция. В центре Екатеринбурга в эти минуты можно увидеть десятки машин полиции, а также автозаки.
Полиция перекрывает некоторые улицы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, сегодня прошли обыски у координаторов местного штаба ФБК.