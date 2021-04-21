В центр Екатеринбурга стянули силовиков

Пока задержаний на акции не происходит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга стянули множество машин силовиков и полиции. Это связано с тем, что в городе проходит акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии города Покров во Владимирской области. Сейчас политик находится в тюремном стационаре в связи с ухудшившимся здоровьем и объявленной голодовкой.

Акция сторонников Алексея Навального не была согласованной. В связи с этим за ней пристально наблюдает полиция. В центре Екатеринбурга в эти минуты можно увидеть десятки машин полиции, а также автозаки.

Полиция перекрывает некоторые улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, сегодня прошли обыски у координаторов местного штаба ФБК.