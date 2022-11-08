Вылетел на встречную: под Екатеринбургом в столкновении фуры и иномарки погибли отец и сын

В какой-то момент водитель решил обогнать попутную машину, но не убедился, что такой маневр будет безопасным. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

На федеральной трассе «Пермь – Екатеринбург» в страшной аварии с участием фуры и иномарки погибли два человека, в том числе и 11-летний мальчик. ДТП произошло вечером 8 ноября на 238 километре автомагистрали.

По предварительным данным, водитель легковушки Toyota Camry ехал со стороны Екатеринбург и в какой-то момент он решил обогнать попутную машину, но не убедился, что такой маневр будет безопасным. В итоге на встречной полосе он влетел в большегруз Mercedes-Benz с полуприцепом.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- В результате аварии 38-летний водитель и 11-летний пассажир Toyota Camry скончались от несовместимых с жизнью травм до прибытия бригады скорой. Известно, что ребенок находился на заднем пассажирском сидении, все были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель фуры не пострадал, при этом обе машины получили серьезные механические повреждения. Автоинспекторы выяснили, что в иномарке находились отец и сын, они были жителями Красноуфимска и ехали домой из уральской столицы.

- На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и МЧС. Следственно-оперативная группа полиции проводит процессуальные действия на месте трагедии, личности погибших устанавливаются, - добавили в госавтоинспекции.

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