Алексею Белькову грозит до пяти лет заключения. Фото: ГИБДД Екатеринбурга/соцсети

Следственный комитет завершил расследование смертельной аварии на окраине Екатеринбурга, где 25 марта погибла 11-летняя девочка. Алиса (имя изменено – прим.ред) попала под колеса черной BMW 525.

Обвинение в смертельном наезде предъявили водителю Алексею Белькову. Следствие пришло к выводу, что автомобиль разогнался почти до 120 км/ч. А чтобы уйти от столкновения выехал на автобусную остановку на перекрестке улиц 2-я Новосибирская – Эскадронная, которая не была оборудована ограждениями.

Алиса скончалась мгновенно. Девочка ждала автобуса, чтобы вернуться домой с занятий по математике. После ДТП на месте трагедии все же установили забор, а потом и вовсе перенесли остановочный пункт в другое место.

- Бельков полностью признает вину, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат семьи погибшей Евгений Ганьжин. – Он предлагал семье извинения и денежную компенсацию, но мы от всего отказались. Чтобы в суде это не расценивалось, как смягчающее обстоятельство. Бельков готов был выплатить 300 тысяч рублей. Как сказала мама девочки: «Ребенок не продается».

Изначально в наезед на девочку подозревали водителя кроссовера Mazda. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Уголовное дело уже поступило в Чкаловский суд, первое заседание состоится 16 ноября.

- В ходе предварительного следствия проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены очные ставки, выемки, осмотры предметов, назначены и проведены необходимые экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Алексею Белькову грозит до пяти лет лишения свободы. От комментариев автомобилист отказался.

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