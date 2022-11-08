В больнице Екатеринбурга скончалась 84-летняя пенсионерка, попавшая под колеса трамвая

Пострадавшая женщина получила серьезные травмы ног, из-за чего врачи и не смогли спасти ее жизнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Екатеринбурга скончалась 84-летняя пенсионерка, которая сутками ранее попала под колеса трамвая на улице Викулова. Пострадавшая женщина получила серьезные травмы ног, из-за чего врачи и не смогли спасти ее жизнь.

- К большому сожалению, такая предварительная информация из больницы у нас действительно имеется. Но ее еще предстоит перепроверить. Расследованием всех обстоятельств случившегося в настоящее время занимаются сотрудники специализированного подразделения по расследованию ДТП, - сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября около остановки общественного транспорта «Металлургов», пенсионерка угодила под трамвай, который курсировал по маршруту № 18.