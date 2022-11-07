В Екатеринбурге пенсионерка едва не лишилась ног, попав под колеса трамвая

Колеса общественного транспорта серьезно повредили ноги 84-летней пенсионерки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пожилая женщина серьезно пострадала, попав под трамвай. Авария произошла вечером 7 ноября на пересечении улиц Крауля и Викулова. Колеса общественного транспорта повредили ноги 84-летней пенсионерки.

- Пострадавшую женщину 1938 года рождения увезли в городскую больницу № 36 с тяжелыми травами ног, пока неизвестно, грозит ли ей ампутация конечностей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге за минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека. Всего официально зарегистрировано две дорожных аварии.

Из-за непогоды, снега с дождем, который время от времени идет в Екатеринбурге, а также гололеда, сотрудники городской Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть аккуратными, а водителей менять стиль вождения – соблюдать дистанцию и скоростной режим.