В Екатеринбурге за сутки в ДТП пострадали два человека

За сутки в уральской столице зарегистрировано два ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге за минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека. Всего официально зарегистрировано две дорожных аварии.

Из-за непогоды, снега с дождем, который время от времени идет в Екатеринбурге, а также гололеда, сотрудники городской Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть аккуратными, а водителей менять стиль вождения – соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Отметим, что в воскресенье, 6 ноября, в Екатеринбурге днем ожидается мокрый снег. Также он будет идти на протяжении суток в первый день новой рабочей недели.