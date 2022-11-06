В Екатеринбурге пройдет снег с дождем

Погода в Екатеринбурге 6 ноября 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в последний праздничный выходной, 6 ноября 2022 года, ожидается снег с дождем. Солнце в этот день уральцы не увидят.

Погода в Екатеринбурге 6 ноября 2022

По данным синоптиков, к обеду воскресенья температура воздуха составит -2 градуса, в течение несколько часов будут идти снег с дождем, поэтому на тротуарах и дорогах будет гололедица.

Вечером в уральской столице будет пасмурно, температура не изменится. Днем снова ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ветер будет северо-западным, 5-6 метров секунду.

В первый рабочий день новой недели, 7 ноября, в Екатеринбурге на протяжении суток продолжит идти снег с дождем. Днем в городе будет около нуля градусов. Ветер сменится на юго-западный с переходом на западный, 3-4 метра в секунду.

Отметим, что из-за сильных снегопадов в субботу, 5 ноября, в Свердловской области сотрудники ГИБДД временно перекрывали выезды из города Асбест. Причиной стали сложные погодные условия.