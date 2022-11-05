Движение транспорта из Асбеста восстановлено

Движение было закрыто из-за плохих погодных условий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закрытое днем 5 ноября движение на выезде из города Асбест восстановлено. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

- Временно введеное Госавтоинспекцией Свердловской области ограничение движения для всех видов транспорта в Асбестовском районе, на трассах «Асбест- Белоярский», «Асбест –Рефтинский», «Асбест — Малышева», «Асбест- Грязновское», снято, - сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Несмотря на снятие ограничений, сотрудники продолжают патрулировать трассы, а водителям рекомендуют сохранять осторожность и соблюдать все правила дорожного движения. Погодные условия могут спровоцировать всплекс ДТП.

- Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, а также по телефону 112, - напоминают в пресс-службе ГИБДД.

Ранее выезд из Асбеста был запрещен из-за плохих погодных условий, а также заснеженных трасс.