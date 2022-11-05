Выезд из Асбеста запретили из-за сильного снегопада

Жителям Асбеста временно запретили выезд из города днем 5 ноября. Фото: пресс-служба УГИБДД

Жителям Асбеста временно запретили выезд из города днем 5 ноября. Причина - опасные условия на дороге из-за сильной метели.

- Из-за неудовлетворительных дорожных условий в Асбестовском районе временно ограничен выезд из города Асбеста, так как на трассах «Асбест- Белоярский», «Асбест –Рефтинский», «Асбест — Малышева», «Асбест- Грязновское» складывается крайне неблагоприятная дорожная ситуация, связанная с обильным выпадением осадков и заснеженностью дорог, - уточняют в пресс-службе Управления ГИБДД.

Водителям также напоминают, что в нынешних погодных условиях следует соблюдать особую осторожность на трассах. Например, двигаться на пониженной скорости, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны. От дальних поездок в ГИБДД рекомендуют отказаться и перенести на более благоприятное время.

В службе предупреждают, что на дорогах может возникнуть всплеск ДТП. Поэтому трассы патрулируют сотрудники ДПС, патруль ориентирован на оказание помощи водителям, которые застряли из-за непогоды.

О сильных метелях, ветре и снегопадах в Уралгидрометцентре рассказали в начале длинных выходных. Помимо обильного снегопада, в центре предупредили о гололеде на дорогах региона.