Легковушка, в которой ехали отец с сыном, столкнулась с большегрузом Фото: группа «ВКонтакте» «Подслушано Красноуфимск»

На трассе Пермь - Екатеринбург вечером, 8 ноября произошла страшная авария, унесшая жизни 38-летнего мужчины и его 11-летнего сына. Toyota Camry, на которой они ехали, превратилась в груду железа после столкновения с большегрузом.

По данным ГИБДД, ДТП произошло после того, как водитель легковушки решил обогнать попутную машину, но не убедился, что маневр будет безопасным. Отец с сыном возвращались домой в Красноуфимск из Екатеринбурга.

Как сообщили в группе «ВКонтакте» «Подслушано Красноуфимск» в аварии погибли известный в городе тренер по хоккею Детско-юношеской спортивной школы и предприниматель Павел и его сын - юный хоккеист.

Фото: УГИБДД Свердловской области

- Осознать эту потерю трудно, принять ее - еще труднее, - рассказывают в городском сообществе, - Невосполнимая, тяжелейшая утрата постигла родных и близких Павла, которых он так любил, осиротели юные «соколята», бизнес-сообщество города лишилось мудрого и успешного коллеги. Но в памяти всех, кто был ему близок, кто его знал и уважал, Павел останется навсегда. Останется таким, каким и был - веселым, энергичным, с широкой душой и любящим, горячим сердцем.

Редакция «КП-Екатеринбург» приносит искренние соболезнования жене Павла Наталье, а также родным и близким погибших в ДТП.