На Урале пенсионерка скрывала от родных, что приютила в доме 37 кошек

Животные не стесняются разгуливать по столешницам. Фото: предоставлено героем публикации

В поселке Сосьва 76-летняя пенсионерка устроила у себя в доме настоящий зверинец. Она долгое время подбирала кошек с улицы, которых ей было нестерпимо жалко. Делала она это в тайне от родственников. Так, в ее доме нашли пристанище 37 особей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала волонтер приюта для животных «Дом добра» Инна.

Жители поселка начали жаловаться зоозащитникам на пожилую женщину. В силу возраста, она за такой сворой ухаживать полноценно не могла. Животные оккупировали каждую комнату и без смущения ходят по столешницам и угощаются целым семейством едой из железной кастрюли.

- К женщине приехала ее родственница из Перми. Она была в ужасе от увиденного. В доме бегали 37 кошек и было очень грязно, в комнатах стоял запах. Мы связались с ней, приехали. В самом доме я также смогла побывать, осмотрела питомцев. Мы решили, что будем помогать кошечкам, забирать с собой их не стали. Сейчас будем решать, куда пристроить кошек. Все передержки заняты. Но мы найдем способ обрести им дом, - рассказала «КП-Екатеринбург» зоозащитница Инна.

Пушистые подкидыши разных возрастов. Фото: предоставлено героем публикации

Такое внушительное количество животных пенсионерке просто на пенсию не прокормить. Избавляться от кошачьей банды она намерена. Поэтому близкие попросили помощи у волонтеров Серова.

- Этих кошек в большинстве своем подкидывали к ее дому специально. Кошки не стерилизованные, пугливые. Их возраст разный - от года и старше. Планируем отправить корм питомцам на неделе. Также ищем волонтеров и транспорт, который отвезет запас домой женщине и ее подопечным, - продолжает Инна.

Волонтеры Березовского уже несколько месяцев пристраивают кошек, которые жили с нерадивыми хозяевами. Так, 12 особей были голодными и обезвоженными, пока о них не узнали зоозащитники.

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