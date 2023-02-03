Появилось видео из квартиры умершей пенсионерки, в которой нашли 10 кошек

Всех кошек нужно лечить. Фото: волонтер Евгения Ханипова

В Екатеринбурге пытаются спасти десять кошек, хозяйка которых умерла. Домашние животные были предоставлены сами себе несколько дней, пока в квартире находилась скончавшаяся бабушка 85-ти лет. Об этом стало известно 2 февраля.

Волонтеры прибыли в квартиру 3 февраля. Говорят, что ситуация очень трудная: всем кошкам необходимо лечение, а времени крайне мало. Родственники бабушки прилетели из Петербурга до следующей среды, взять с собой питомцев не смогут.

- Ориентировочно, кошек в доме десять. Сфотографировать удалось только пятерых, остальные попрятались. Состояние не очень хорошее, у всех вирус, это либо герпес-вирус, либо хламидиоз, точно скажет ПЦР-тест, - уточнила «КП-Екатеринбург» волонтер Евгения Ханипова.

Сейчас в благотворительном фонде «ЗООзащита» срочно ищут либо место, куда всех осиротевших питомцев можно поместить для лечения, либо неравнодушных людей, готовых забрать одну из кошек к себе.

- Лечение не сложное, это не так страшно, как может показаться. Нужно будет давать по полтаблетки в сутки и капать капли в глаза. Одному человеку вылечить кошку совершенно не накладно, но если мы повезем всех в стационар, то это будет неподъемной ношей для нас, - рассказывает руководитель фонда Анна Вайман.

Все кошки пугливые. Фото: Евгения Ханипова

Кроме того, волонтеры опровергли слухи, ходившие в сети, о том, что животные питались трупом хозяйки.

- Эта информация – фейк. Никто из родственников понятия не имеет, откуда взялись такие слухи, никто бабушку не ел. Животные контактные, просто слегка пугливые. В квартиру пришли незнакомцы для проведения уборки, питомцы попрятались, - уточняет волонтер Евгения Ханипова.

К сожалению, один котик погиб. Его тело обнаружили в ванной комнате. До этого в фонде «ЗООзащита» рассказывали, что разместить животных сейчас просто негде: кошек отдают постоянно и по несколько штук. Помочь фонду или приютить кошку можно, связавшись с волонтерами напрямую по номеру телефона +7-912-265-94-70, писать в мессенджере.

Ранее в ГУ МВД Екатеринбурга сообщали, что криминала в случившейся трагедии нет.

- Сообщение поступило 31 января в отдел полиции №7 Октябрьского района. По имеющейся информации, смерть гражданки 1937 года рождения не носит криминального характера, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.