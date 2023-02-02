В Екатеринбурге нашли мертвую пенсионерку в квартире с 12 кошками

Коты были заперты в квартире с погибшей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге срочно ищут дом 12-ти кошкам, которые остались без хозяйки. Дело в том, что 85-летняя пенсионерка умерла в собственной квартире. С ней жили лишь ее верные питомцы, говорят соседи.

Родственники живут в другом городе, взять к себе такое количество домашних животных не могут. В благотворительном фонде «ЗООзащита» говорят, что ситуация катастрофическая: пристраивать кошек у себя просто нет места.

- Нам предстоит в квартиру поездка только 3 февраля. Наш волонтер отправиться оценивать обстановку: сколько кошек, в каком они состоянии и какого возраста, мы о них ничего не знаем. Нам размещаться некуда, все забито, животных отдают валом, причем пачками: вчера мы забрали шесть кошек, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель фонда Анна Вайман.

Известно, что пенсионерка скончалась в квартире в переулке Буторина. В «ЗООзащите» говорят, что о случившемся ничего не знают, кроме самого факта смерти хозяйки осиротевших кошек. Обращаться, чтобы приютить питомцев, можно к волонтерам фонда, номер телефона указан на сайте.

- Сообщение поступило 31 января в отдел полиции №7 Октябрьского района. По имеющейся информации, смерть гражданки 1937 года рождения не носит криминального характера, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.

К сожалению, подобные случаи, когда в квартирах находят запертых животных с погибшими хозяевами – не редкость. Так, недавно в Екатеринбурге спасли шесть кошек и трех собак, которым ничего не оставалось, кроме как начать поедать трупы хозяев, которых убили. Животные были в жутком состоянии и крайне обезвожены: у них не было ни еды, ни воды около двух недель.