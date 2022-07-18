В Екатеринбурге спасли шесть кошек и трех собак, запертых в квартире с мертвыми хозяевами

Питомцы были истощены и едва стояли на лапках. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге шесть кошек и три собаки оказались заперты в квартире на улице Малышева с мертвыми хозяевами. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала волонтер службы спасения «ЗооДозор» Татьяна Бронских. Квартиру с питомцами сотрудники полиции и следственного комитета вскрыли в субботу, 16 июля.

- Первыми неприятный запах почувствовали соседи. Они и стали добиваться того, чтобы жилье было вскрыто. До сих пор не могут отойти от шока. Оказалось, что хозяев квартиры убили, а их тела пролежали в заточении не меньше двух недель. Животные полностью остались без еды и воды. Они были вынуждены питаться телами своих хозяев. Всего в квартире было 9 живых питомцев. Еще двое были мертвы, - рассказала Татьяна Бронских.

У выживших питомцев не было воды. Фото: читатель «КП»

По словам Татьяны, питомцев ей привезли в критическом состоянии. У собак и кошек было обезвоживание, они были очень худыми. К тому же, у них случились проблемы с пищеварением. В общей сложности, из квартиры удалось вывести трех собак, а также шесть кошек. Среди собак были и породистые. Так один спасеныш породы «китайская хохлатая» едва стоял на лапах.

- Все животные были в жутчайшем состоянии. Мы дважды отмывали кошек от трупного яда специальным шампунем с хлоргексидином. Питомцев мне передали через третьи руки. Одна из кошек очень сильно шипела, никак не давалась в руки. У всех питомцев был стресс. Мы капали кошкам успокоительные, чтобы они пришли в себя. Сейчас еще кот и собака находятся в стационаре на лечении. У одного котика, у которого из лапы торчала человеческая кость, начался абсцесс, - продолжает Татьяна.

Питомцы две недели сидели в заточении. Фото: читатель «КП»

По словам волонтера, одну из собак хочет забрать соседка убитых хозяев.

- Соседи рассказали, что хозяева сами помогали бездомным животным и пристраивали их в добрые руки. У убитой пары среднего возраста были хорошие отношения с теми, кто жил на площадке, - добавляет волонтер. - Наша задача теперь как-то восстановить организм питомцев.

Двое питомцев в квартире были мертвы. Фото: читатель «КП»

Служба спасения животных «ЗооДозор» также нуждается в помощи неравнодушных людей. Сотрудникам очень нужны корма «гастрик», одноразовые пеленки, витамины для кошек и собак. Также необходимы услуги груминга. В дальнейшем, как здоровье животных наладится, их будут пристраивать.

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