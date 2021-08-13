На Урале нерадивые хозяева заперли в квартире 12 кошек без еды и воды

Фото: предоставлено зоозащитниками

В Нижнем Тагиле зоозащитники провернули настоящую спецоперацию, чтобы спасти погибающих животных. Из квартиры на улице Победы, 47 доносился зловонный запах. В квартире 12 кошек начали поедать своих сородичей от голода.

Квартира с измученными животными на втором этаже привлекла внимание соседей не только ужасным запахом. Из окна высовывалась голова мертвой кошки. Соседи нашли на просторах интернета номер зоозащитницы Полины Букрины и позвонили ей. 9 августа Полина Букрина и Софья Закирова приехали спасать животных.

Фото: предоставлено зоозащитниками

- Нам позвонили соседи с просьбой о помощи. Кошки находились в квартире в ужасном состоянии. Когда мы приехали, в окне находилась только голова. Тела не было. Костей тоже. Кошки растащили и съели все, что могли, - рассказала Полина Букрина

Спасать погибающих животных было решено через открытое окно. Рядом с «малосемейкой» шло строительство, поэтому рабочие отдали свою лестницу. Девушки Полина и Софья забрались на карниз и дали еды животным.

- Мы им дали еду, они на нее накинулись. Кошки вылезали, я помещала их в переноску, Софья пересаживала их вниз. Соседи тоже помогали, - поделилась Полина.

Фото: предоставлено зоозащитниками

Жильцы обращались в МЧС за помощью. Однако спасатели не отреагировали на вызов. Кошки вставали друг на друга и буквально выпрыгивали из окна. За прошедшую неделю девушки смогли вытащить шесть животных.

- Когда кошки запах учуяли, то сами начали вылезать. Никакой агрессии не проявляли. Кошки все годовалые. Одна была весом 1700, вторая выглядела на три месяца и весила 700 граммов. Либо это однопометные, либо расплодились. Мы призакрыли окно, на следующий день вытащили остальных. Воду оставили им и корм.

Фото:предоставлено зоозащитниками

Соседи рассказали зоозащитнитнице, что за кошками все же нерегулярно, но присматривают хозяева квартиры.

- Мужчина приходит один раз в две недели. Соседи говорят, что он адекватный. Его мама сюда ходит раз в четыре месяца. Но опять же эта квартира находится в «малосемейке». Тут большинство часто выпивающих живет, - сообщила зоозащитница.

В квартире еще остались кошки. Тех, что удалось спасти, девушки отправили к ветеринарам.

Фото: предоставлено зоозащитниками

- В квартире еще от трех до пяти кошек. У них у всех есть блохи. Мы их вылечим. Сейчас они на передержке у волонтеров. Потом, когда они наберут вес, мы сделаем им УЗИ. Если им нужно будет лечение, то мы ими займемся. Главное сейчас их откормить, - поделилась Полина.

Девушки смогли найти контакт участкового. Они обратятся к нему в ближайшие дни за помощью и будут спасать из заточения оставшихся животных.