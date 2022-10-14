Волонтеры обнаружили квартиру, в которой вместе с хозяевами живет 12 кошек

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В Березовском волонтеры пытаются спасти от гибели кошек. О том, что в жилище 12 кошек находятся в удручающем состоянии им рассказали жильцы подъезда. Истощенных животных заметили в одной из квартир по адресу Театральная, 23. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила волонтер Ольга Новоселова.

- Как нам сообщили, владельцы кошек любят выпивать. Иногда они в бесчувственном состоянии и даже не закрывают двери в квартиру. Изъять всех кошек не получится. Нам просто некуда их деть, приюта нет. Может быть, кто-то согласится взять их на передержку. Кошки очень голодные. Мы хотим хотя бы тазик воды и тазик корма поставить им, - рассказала Ольга Новоселова.

По словам зоозащитников, в квартире полная антисанитария и очень сильный запах отходов. Вокруг виден беспорядок. В настоящее время им нужны средства на закупку кормов. Также волонтеры и соседи планируют раздавать кошек в добрые руки. С владельцами животных профилактические беседы провести не удается.