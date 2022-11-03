Запасники проходят подготовку перед отправкой в зону СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еланском гарнизоне проходят тренировки снайперов. Мобилизованные отрабатывают навыки тактической стрельбы и на открытой местности и в городских пространствах в практически зимних условиях. Фотокорреспондент «КП-Екатеринбург» Алексей Булатов запечатлел подготовку резервистов в Еланском гарнизоне.

На этой неделе в СМИ появилась информация о вспышке педикулеза в гарнизоне. Но вшей так ни у кого не нашли.

- Это была фейковая информация, вброс. Попросили медицинскую роту, проверили 100% личного состава на вшей. Ни у кого вшей найдено не было. Мест у нас хватает, все размещены. Были проблемы, но теперь всем всего хватает, - рассказал начальник тыла полка Еланского гарнизона.

Недавно в гарнизоне появились теплые умывальники, а скоро развернут и мобильные бани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого в Елань привезли еще сто спальников для мобилизованных. Депутат Госдумы Максим Иванов привез в гарнизон их вместе с 25 бензопилами 27 пилами обычными, 5000 саморезами и 250 килограммами гвоздей.

- На следующей неделе в Елань привезу рации и еще двести спальников. Ирбитчаночки сказали, что успеют пошить новую партию, - написал в своем telegram-канале парламентарий.

В Свердловской области семьи мобилизованных могут получить по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

Ранее власти Среднего Урала определили меры поддержки семьям участников СВО. Им полагается по 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет. Кроме этого выплата полагается на детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.

В Еланском гарнизоне проходят подготовку мобилизованные из Свердловской области и соседних регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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