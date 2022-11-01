Скоро там появятся мобильные бани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еланском гарнизоне опровергли слухи о вспышке педикулеза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

- Переговорил с командиром окружного учебного центра. Он сообщил, что случаев педикулеза в Елани не зафиксировано и у мобилизованных есть возможности для поддержания чистоты. Мы организовали там теплые умывальники, одежду можно стирать хоть каждый день, -пишет Максим Иванов.

Однако теперь в гарнизоне появятся мобильные бани.

- Среди мобилизованных уже завтра развернут мобильные бани, а также примут решение о целесообразности проведения «прожарки» одежды, - добавил парламентарий.

Напомним, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

Ранее власти Среднего Урала определили меры поддержки семьям участников СВО. Им полагается по 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет. Кроме этого выплата полагается на детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.