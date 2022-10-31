Депутата изумила ситуация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мобилизованных отправили работать сторожами в Лесной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Теперь резервисты угрожают голодовкой, если их не отправят в зону СВО.

- Несколько десятков жителей Верхней Пышмы и окрестностей изъявили желание отправиться на спецоперацию как добровольцы. Оставили семьи, бизнес, в обозначенный день прибыли в военкомат, и их отвезли… Нет, не в учебку, а в закрытый город Лесной. Сторожить местные объекты под эгидой Росгвардии, - написал депутат Альшевских.

Напомним, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

Ранее власти Среднего Урала определили меры поддержки семьям участников СВО. Им полагается по 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет. Кроме этого выплата полагается на детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.